El Papa defiende en su primera homilía una Iglesia que haga frente a los que la ridiculizan y desprecian

León XIV ha pronunciado este viernes su primera homilía como Pontífice, una alocución de lenguaje mesurado que ha arrancado con una referencia al Concilio Vaticano II, la gran reunión reformadora del siglo XX, y en la que ha citado al difunto papa Francisco. "Al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los Apóstoles, me confía este tesoro a mí [...] de modo que esta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte, arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo", ha empezado diciendo el nuevo Papa. "Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones", ha puntualizado, al añadir asimismo que será un "fiel administrador" para toda la Iglesia.

Con ello, el primer Papa estadounidense, peruano y agustino ha hablado sobre "los contextos en los que la fe cristiana es vista como absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer". "Hablamos de ambientes […] donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o, a lo sumo, se le soporta y compadece", ha continuado, en una alocución pronunciada precisamente pocos días después de que el hoy presidente de su país, Donald Trump, publicara una imagen de él mismo difrazado de Papa en redes sociales.

La falta de fe

Estos son "son lugares en los que la misión [de la Iglesia católica] es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad", ha añadido el nuevo Papa, nieto de emigrantes europeos (españoles, franceses e italianos) en EEUU, que transcurrió décadas en Perú y habla perfectamente el español.

"No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre, y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho", ha puntualizado también en su homilía, muy esperada por ser un adelanto del pontificado que León XIV llevará adelante.

León XIV se ha pronunciado así, apelándose también a la confianza entre los cardenales y a la unidad, en otra solemne ceremonia celebrada en la basílica de San Pedro, a la que llegó con unos zapatos negros, similares a los que usaba Francisco, pero también portando una cruz pastoral realizada para Benedicto XVI y también usada por Jorge Mario Bergoglio. Una clarísima señal de que el nuevo Papa quiere ser visto como un continuador de los procesos reformistas de Francisco, pero también se apoya en el perfil más discreto de Joseph Ratzinger.

Y un detalle más, por primera vez desde que es Papa, el también prefecto emérito del Dicasterio de los Obispos, "ministerio" del Vaticano clave porque desde allí se eligen a muchos de los obispos del mundo, el papa León XIV, habló en inglés. "Inicio en inglés, luego seguiré en italiano", afirmó. "Quiero repetir las palabras del salmo responsorial, estoy contento de estar aquí con vosotros, queridos hermanos, porque las maravillas del Señor sigan viniendo sobre nosotros. Me han llamado para llevar una cruz, y bendecido con esta misión, quiero que ustedes también caminen conmigo porque somos una comunidad, una Iglesia, que debe anunciar la buena noticia y puedo contar con ustedes en el anuncio del Evangelio”, añadió, al sugerir que buscará ser una figura de mediación, más allá de las divisiones internas entre progresistas y conservadores.

¿Ya lo sabían?

Entretanto, el nuevo Papa también ha seguido recibiendo felicitaciones desde distintas partes del mundo. Una de las más recientes ha sido precisamente la de la Iglesia oficial china (es decir, el Gobierno y el Partido Comunista Chino), que también le ha expresado su enhorabuena por el nombramiento. Se trata de una primera señal positiva relacionada con un dosier geoestratégico importante y con un conflicto no resuelto desde hace décadas.

Por otro lado, en una entrevista con el Daily Herald, su hermano John contó en las últimas horas que León XIV le habría preguntado, el domingo por la noche antes del inicio del cónclave, qué nombre debía elegir. “Me dijo: ‘¿Cómo debería llamarme?’”, explicó. "Empezamos a decir nombres solo por decir algo. Le dije que no debería ser León porque sería el decimotercero. Pero debió haber investigado y se dio cuenta de que en realidad sería el decimocuarto", revelando así (quizás de forma involuntaria) que los cardenales electores probablemente ya habían decidido quién sería el futuro Papa durante las congregaciones previas al cónclave.

De ahí la posible pregunta: ¿cuántos cardenales electores ya se habían acordado antes de entrar en la Capilla Sixtina?