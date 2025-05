Josep Borrell: "Europa debe hacerse más fuerte, pasar a un rearme sólido, porque la paz tiene un precio"

Demoledor, claro, tajante y sin ambages. Así ha sido el discurso de Josep Borrell, galardonado con el Premio Carlos V de la fundación Europea e iberoamericana de Yuste, este viernes, día de Europa, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste. Borrell ha lanzado un aviso: "Europa debe hacerse más fuerte".

El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea ha dicho antes su Majestad el Rey Felipe VI, expresidentes del Gobierno de España, como Felipe González y Mariano Rajoy, exgalardonados con el premio, como Javier Solana, la presidenta de la Junta de Extremadura, embajadores y numerosas autoridades, que, para hacer frente a la situación actual por la que atraviesa el mundo, "tendremos que pasar de un pacifismo estructural a un rearme sólido, pero haciéndolo a escala europea".

Críticas a Trump y Putin

Borrell ha criticado duramente a Putin y Trump, que ha puesto de ejemplo del "viejo imperialismo del siglo XIX" y se ha centrado en las guerras de Ucrania y Gaza para defender que Europa ha permanecido unida en la respuesta a la primera con el envío de armas, pero no con respecto a la segunda y será difícil recuperar el respeto internacional.

En cuanto a la situación en Gaza, no ha dudado en hablar de genocidio y condenar "la mayor operación de limpieza étnica desde la segunda guerra mundial".

En su opinión, Europa necesita una mayor fuerza y capacidad de influencia y esa será una tarea de las nuevas generaciones de europeos. Por eso, ha hecho una llamada a los jóvenes, a quienes ha dicho que "la paz no es el estado natural de las cosas, sino el conflicto" y, para hacerle frente, hay que tener capacidad, no sólo económica o de derechos. "No somos los más fuertes del mundo", ha advertido. Aunque no duda de que la Unión Europea "ha sido un proyecto de paz y tiene que seguir siéndolo", espera que los jóvenes entiendan que "la paz tiene un precio y, si no se paga, personajes como Trump y Putin pueden llevarnos al borde del abismo".

Felipe VI: "Hay que reinventar Europa"

Borrell ha recibido el premio de manos de su Majestad el Rey Felipe VI, que no ha querido dejar de mencionar el "hecho histórico" de la nueva elección del Papa y el deseo de este por fomentar la paz. "En un mundo marcado por la polarización, su mensaje es una llamada urgente a superar la confrontación y a abrir caminos hacia el entendimiento mutuo".

El Rey ha destacado que con Europa se ha logrado "una paz duradera como nunca antes; una estabilidad democrática que no debemos dar por garantizar; una prosperidad económica y un altísimo nivel de protección de los derechos fundamentales y ahora es el momento de responder de devolverle todo lo que nos ha ofrecido, con compromiso y determinación". Felipe VI ha hecho hincapié en que hay que "reinventar Europa y seguir construyéndola, ante quienes quieren imponer la fuerza; quienes tratan de sembrar la división y quienes desafían el multilateralismo". Por eso, ha advertido: "Que su luz no se apague depende de nuestra capacidad para renovarla y de nuestra voluntad para defenderla, Sigamos reinventando Europa".

Rajoy aboga por preservar "nuestras democracias de los ataques"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha sido el encargado de hacer una semblanza de Josep Borrell antes de que este recibiera el Premio. Rajoy también ha instado a "preservar nuestras democracias de los ataques a los que hoy se ven sometidas", en alusión a que el Estado de derecho "está siendo cuestionado por algunos países de la Unión".

Rajoy ha resaltado la importancia de la separación de los poderes del Estado y el respeto a la autonomía de las instituciones y ha subrayado que "nadie puede poner en tela de juicio que la Unión Europea ha sabido hacer frente a los cambios que se han producido en las últimas décadas y preservar los principios y valores de su origen. Si alguien ha tenido un papel destacado y ha defendido los valores europeos y ha trabajado en favor de la integración, ha sido Josep Borrell. Ha resaltado tres cualidades de Borrell: una personalidad polifacética, una identidad múltiple del ser europeo y el hecho de ser un gran europeísta.

Guardiola, agradecida con Borrell

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que, "en tiempos convulsos, donde la guerra ha vuelto a endurecer el mapa europeo, donde la voz de los extremos intenta hacerse oír por encima de la razón, la trayectoria de Josep Borrell nos recuerda que hay otra manera de hacer política".

Guardiola considera que Europa "no puede cerrarse en sí misma, para ser fuerte debe ser abierta y para ser abierta, generosa". Ha agradecido a Borrell su entrega y su ejemplo "por recordarnos que Europa no es solo una institución, es una actitud de vida. Este es nuestro contexto y debemos estar a la altura del desafío", ha destacado.