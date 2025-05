Revés inesperado para el cristianodemócrata Merz: necesitará una segunda votación para ser canciller de Alemania

El líder conservador alemán, Friedrich Merz, fracasó en su propósito de ser elegido como nuevo canciller de la República Federal de Alemania (RFA). No obtuvo la mayoría necesaria en la primera vuelta de votaciones, lo que deja a Alemania ante un compás de espera, ya que habrá que recurrir a una segunda vuelta. Su alianza de gobierno entre la Unión Cristianodemócrata (CDU), la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) del actual canciller, Olaf Scholz, cuyo pacto se había sellado la víspera, es fruto de la voluntad compartida de mantener aislada a la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) y, a la vez, sustentarse en una mayoría parlamentaria sólida para afrontar las tres grandes prioridades de Merz: el rearme, la reactivación económica y el endurecimiento de la política migratoria. "Alemania ha vuelto", es el lema de Merz, con el que aspiraba a retomar el liderazgo también a escala europea y a iniciar sus reformas desde el minuto cero de su elección.

"Buenos días a todos", fue el simple saludo de apertura de la sesión de la presidenta del Parlamento, la conservadora Julia Klöckner, cuando todo parecía apuntar a una sesión sin sobresaltos. Sin mayores preámbulos pasó casi inmediatamente a la votación nominal de los diputados. Merz precisaba 316 votos para ser elegido en la primera vuelta, entre conservadores y socialdemócratas suman 328. Obtuvo 310 votos, de los 621 emitidos, lo que obligó a interrumpir la sesión antes de decidir ir a una segunda vuelta donde ya solo precisaba mayoría simple de los presentes. A la lectura del resultado siguió un silencio sepulcral en el hemiciclo. La cara de Klöckner reflejaba de antemano, antes de su lectura, su nerviosismo y desconcierto.

El fracaso de la elección en la primera vuelta fue un tremendo lamparón, sobre todo por las ausencias de algunos diputados --630 componen la Cámara--. Se empañó así lo que habría sido elección impecable, a tono con lo que ha sido el proceso de formación de su alianza de gobierno. Han transcurrido 72 días desde las elecciones generales, frente al record de 171 días que precisó Angela Merkel en su última legislatura. Los comicios del 23 de febrero dieron una clara victoria al bloque conservador de Merz, con ocho puntos de ventaja sobre la AfD y 12 sobre el SPD. Esa correlación de fuerzas se había movido ya a favor del radicalismo derechista, al que ahora los sondeos colocan empatado o incluso superando a los conservadores de Merz.

Negociación plácida

La formación de la alianza con los socialdemócratas había discurrido armoniosamente, sin indiscreciones ni filtraciones perturbadoras a los medios. Al SPD le correspondieron siete ministerios, entre ellos Finanzas y Defensa; es el mismo número que los de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz, aunque a estos se le añaden los tres de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), su partido hermano a escala regional e integrante del bloque conservador.

Será, si se formaliza, un equipo marcado por rostros nuevos o incluso sin experiencia de gobierno, como es el caso de Merz y de su vicecanciller y ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil. Habrá únicamente un superviviente del gobierno anterior, Boris Pistorius, quien repite como ministro de Defensa.

El fracaso de la primera votación es un obstáculo en la carrera de Merz, quien llevaba ya casi una decada u media apartado de las estructuras de su partido. El ascenso a la jefatura de la CDU de Merkel, en el 2000, y la llegada de esta al poder, en 2005, derivaron en un arrinconamiento político para Merz, representante de la línea más derechista entre la familia conservadora, frente al centrismo de su poderosa rival interna. Se convirtió en líder de la CDU en diciembre de 2021, tras la retirada de Merkel, y en candidato del bloque conservador con Scholz ya en el poder.

Merkel acudió esta vez a la tribuna de invitados del Bundestag, dentro del proceso de reconciliación con Merz iniciado por ambos políticos. Las distancias entre ambos no son un secreto para nadie en Alemania. La propia Merkel no dudó en criticar públicamente a Merz cuando le pareció "imprudente" que éste recurriera al apoyo de la AfD para impulsar una moció parlamentaria destinada a endurecer la política migratoria.

El propósito de declarado Merz era ponerse inmediatamente en marcha. El miércoles tenía prevista una primera visita al exterior, que de acuerdo a la línea de sus predecesores sería en Francia, para reunirse con Emmanuel Macron, tras lo que preveía seguir el mismo día a Polonia para un primer encuentro como canciller con el primer ministro Donald Tusk. Ya el jueves, pensaba asistir como canciller al 80 aniversario de la Capitulación del Tercer Reich.

El respeto a Scholz

El socialdemócrata Olaf Scholz seguirá en funciones. Es un elemento más inédito o hasta contradictoria, ya que la noche del lunes tuvo una despedida solemne y hasta hermosa, con la ‘Zapfenstreich’ o toque de retreta, la ceremonia militar con que en Alemania se despide del cargo a presidentes, cancilleres y ministros de Defensa. Es un desfile nocturno a la luz de las antorchas que portan los soldados, en el Bendlerblock, sede del ministerio de defensa y también centro de documentación y homenaje a la resistencia contra Adolf Hitler.

Como es tradición en Alemania, cada homenajeado puede elegir varias piezas en la selección musical que interpreta la banda militar. Merkel escogió para su despedida tras 16 años en el poder la música de la ex reina del punk alemán Nina Hagen, entre otras. Scholz se despidió entre el 'In my life' de The Beatles y 'Respect' de Aretha Franklin.

El canciller en funciones, Olaf Scholz, durante la votación en el Bundestag. / EBRAHIM NOROOZI / AP

Respeto fue el término elegido para la campaña que le llevó al poder en 2021 y también el que le acompañó ahora. Ese era también el sentimiento general de los presentes en la ceremonia, la plana mayor de la política alemana y representantes de todos los órganos constitucionales, partidos políticos y ministros o exministros, además del propio Merz.

El discurso de despedida se lo dispensó Pistorius, que sigue al frente de Defensa tras haber sonado incluso como posible sucesor de Scholz dada su buena valoración entre los ciudadanos. También en su discurso el término de referencia fue 'respeto'. Pistorius recordó ahí cómo la legislatura de Scholz quedó marcada por el impacto, tres meses después de su llegada al poder, de la invasión de Ucrania por Rusia y sus consecuencias.

Además del respeto de su correligionario o de la canción de Franklin interpretada por la banda militar, a Scholz le despidió una cerrada ovación de todos los presentes en su toque de retreta. Esta ceremonia, que hasta hace pocos años topó con cierto repudio por su resonancias militaristas y algo anacrónicas, se ha consolidado como una forma aceptada y bella de despedir a los cargos políticos tras el ejercicio del poder. En este caso, se celebró algo prematuramente.