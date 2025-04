De ciberataque de Rusia a plan de las élites: el apagón eléctrico en España desata una ola de desinformación y conspiranoias

Tras un masivo apagón sin precedentes que este lunes dejó a España a oscuras, el suministro de electricidad empieza paulatinamente a regresar a su flujo habitual en calles, casas y comercios. Sin embargo, el retorno de la conectividad, también a Internet, ha activado una ola de especulaciones, interpretaciones dudosas o mentiras sobre este insólito incidente, teorías de la conspiración o informaciones no contrastadas que vienen a llenar el vacío de explicaciones que se da con la incertidumbre.

Ya lo advirtió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estas crisis son propicias para la propagación de bulos de desinformación que lo que hacen es polarizar e inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía", señaló durante su mensaje a la nación, en el que pidió "responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia".

Por ahora, las causas de este insólito incidente son desconocidas. En a penas cinco segundos, el sistema eléctrico de la Península Ibérica perdió casi un 60% de su capacidad de generación, pero no se sabe por qué. Las autoridades investigan el caso y barajan todas las hipótesis. La que suena con más fuerza es un brusco desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía que habría colapsado el sistema. Según los datos de Red Eléctrica, la producción de energía renovable excedió la demanda justo antes del llamado blackout.

Conspiraciones

Aun así, las redes sociales tardaron poco en llenarse de teorías de la conspiración de lo más variopintas. Alvise Pérez, condenado en varias ocasiones por difamación y difunsión de mentiras, aseguró a sus más de 700.000 seguidores en Telegram que el apagón era "un experimento perverso" del Estado para "eliminar nuestro derecho a llevar dinero en efectivo".

Otro divulgador de extrema derecha, Javier Negre, también condenado por publicar información falsa y por "rayar la coacción" a los padres de una víctima de maltrato, ha compartido el vídeo de una popular cuenta en Instagram que aseguraba que Los Simpson vaticinaron que ayer se produciría una "prueba global de desconexión". "Hay globalistas con siniestros planes", ha tuiteado, haciendo referencia explícita al "Gran Reinicio" (Great Reset, en inglés), una teoría de la conspación que afirma que la pandemia del covid-19 fue orquestada por unas élites indeterminadas que buscan esclavizar a la humanidad.

Acusaciones contra el Gobierno

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha acusado este martes al Gobierno de "retener información" y de ser "responsable directo" del apagón. Como en anteriores ocasiones (desde el covid a la dana), dirigentes del partido ultraderechista como Jorge Buxadé han responsabilizado del incidente a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas.

Pocas horas antes, varios activistas de la órbita conservadora también aprovecharon para pedir la dimisión de Sánchez y acusarlo de estar detrás del incidente, de "desmantelar nuestra capacidad de generación energética" y de convertir España en un país "tercermundista". Una publicación anónima y viral en Forocoches también acusaba al mandatario de "no decir nunca que es culpa de las renovables porque todo su programa político se basa en ello".

¿Ciberataque?

Poco después de la caída del sistema eléctrico, circuló un falso mensaje atribuído a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que confirmaba que el apagón era "un ataque directo a la soberanía europea" consecuencia de un ciberataque de Rusia. Alvise fue uno de sus difusores. En esa misma línea, otros mensajes señalaban que el apagón también había afectado a Alemania, Finlandia y Países Bajos, si bien en realidad solo se han producido cortes energéticos en España, Portugal y zonas limitadas del sur de Francia.

Red Eléctrica ha descartado este mediodía que el apagón se deba a un ciberataque. "No ha habido una intrusión en nuestros sistemas", ha remarcado su presidente, Eduardo Prieto. El Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Ciberseguridad siguen estudiando la hipótesis de una agresión informática, pero todavía no hay indicios públicos de que haya sido así. Aunque señalan que "no se puede descartar", expertos consultados por EL PERIÓDICO lamentan que se esté presentando esta suposición como una causa muy probable. "Aunque hubiese indicios de ello no tendría sentido alertar a la población hasta confirmarlo con evidencias, a menos que haya un riesgo inminente", apuntan.

Interés económico en la mentira

Muchos de esos bulos están circulando a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Su sistema de monetización permite a los usuarios ganar dinero con la publicación de mensajes que generen un gran impacto, un mecanismo de recompensa que incentiva la proliferación de contenido emotivo e incendiario, sea este cierto o no. Uno de las publicaciones más virales de ayer, por ejemplo, es la del divulgador conservador Jano García, en la que llamaba "deficientes mentales" a los miembros del Gobierno y a quienes les votaron.

Hay otros actores que también tienen interés económico en explotar la incertidumbre generada por el apagón. La Policía Nacional ha compartido un mensaje en redes en el que alerta a la ciudadanía de posibles estafas. "¿Recibes una llamada en la que te ofrecen restablecerte el suministro eléctrico y te piden el número de tu cuenta bancaria? Cuidado y confía únicamente en fuentes oficiales", advierten.