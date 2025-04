Trump augura que habrá "un acuerdo justo con China" en plena desescalada de la guerra comercial

La peligrosa e intensa guerra comercial que abrió contra China el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este miércoles más avances por la vía de la desescalada. Un día después de que el republicano se mostrara convencido de que los aranceles que ha impuesto a las importaciones chinas, que han alcanzado el 145%, "bajarán de forma sustantiva"", Trump ha redoblado el mensaje esperanzador. En unas declaraciones improvisadas ante los periodistas en la Casa Blanca ha augurado: "Vamos a tener un acuerdo justo".

Aunque el presidente ha asegurado que su equipo está "activamente" hablando con Pekín sobre comercio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha negado que haya conversaciones en marcha aún. Bessent además ha desmentido una información de 'The Wall Street Journal' según la cual la Casa Blanca estudia una rebaja unilateral de los aranceles a China y ha dicho que no es cierto "en absoluto" . Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha subrayado que no habrá pasos de Washington hasta que no vean "una reducción de aranceles y barreras no arancelarias de China".

Punto de inflexión

El titular del Tesoro, como había hecho la víspera, ha repetido este miércoles la idea de que el enfrentamiento, tal y como se ha enconado el último mes, es "insostenible". Y todo ha hecho que a lo largo de la jornada se refuerce la idea de un punto de inflexión en esta transcendental guerra comercial entre las dos superpotencias económicas, que Trump lanzó con una mano de hierro ante la que Xi Jinping no se ha doblegado.

Desde Pekín ha habido muestras de disposición al diálogo, aunque se toman los últimos mensajes de Washington con cautela. "Si EEUU quiere realmente resolver problemas a través del diálogo.y la negociación debe dejar de amenazar y coaccionar y dialogar con China sobre la base de igualdad, respeto y beneficio mutuo", ha dicho el portavoz de Exteriores Guo Jiakun, que ha subrayado que la presión "no es la forma correcta de relacionarse con China, ni funcionará”.

La precaución, en cualquier caso, no evita que las sensaciones generales se hayan abierto a cierto optimismo, algo que lleva dos días reflejándose en la buena reacción a estos acontecimientos de los mercados, tras un mes de sacudidas y golpes.

Cambio de estrategia

Las palabras de Trump han llegado poco después de que el 'Journal' publicara la información que aseguraba que el gobierno del republicano estudia reducir drásticamente los aranceles que impuso a Pekín y dejarlos entre el 50% y el 65%. El rotativo reconocía que las conversaciones en la Casa Blanca son “fluidas” y que “hay varias opciones sobre la mesa”, entre las que se incluye replicar una idea que se presentó en una iniciativa legislativa el año pasado en un comité dedicado a China en la Cámara de Representantes. Esta planteaba gravar con el 35% la importación de productos chinos que EEUU no considera una amenaza para su seguridad nacional y con un 100% los que si son estratégicos para los intereses de EEUU. En ambos casos según esa propuesta se irían retirando gradualmente en cinco años.

Bessent ha negado tajantemente la información del rotativo, que cita a fuentes familiarizadas con los planteamientos en la Casa Blanca. Pero tanto en un discurso y un coloquio en el Instituto para Finanzas Internacionales como en declaraciones posteriores a periodistas ha reiterado también la idea de que "hay una oportunidad para un gran acuerdo" entre EEUU y China.

El antiguo inversor ha mantenido la tesis de que EEUU debe moverse hacia un aumento en la producción y la exportación y un alejamiento del consumo, mientras que China debe reequilibrarse justo en el sentido inverso. "Hagámoslo juntos, esta es una oportunidad increíble", ha dicho también Bessent, que ha señalado que el reequlibrio de la balanza comercial enrte los dos países puede llevar "dos o tres años".

En círculos políticos chinos, según el ‘Journal’, se consideran los nuevos mensajes que lanza la cúpula de Washington como una señal de que Trump empieza a capitular. En cualquier caso, las últimas 24 horas envían señales tranquilizadoras tras un mes de intensificada batalla.