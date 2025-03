China clama contra la "ley de la jungla" de Trump y le avisa de que su estrategia de "dos caras" mina la confianza mutua

China representa la armonía global mientras Estados Unidos pretende la jungla. El ministro de Exteriores, Wang Yi, ha enfatizado las opuestas cosmovisiones de las dos superpotencias en su única rueda de prensa anual. China ofrece la "necesaria estabilidad en un mundo cambiante y turbulento" mientras EEUU empuja a un escenario sin más reglas que las del más fuerte, ha sugerido el encallecido diplomático.

Hay más de 190 países y si todos "se obsesionan con su posición de fuerza" y aplican la fórmula de "el mío, el primero", ha avanzado Wang en una evidente alusión a Donald Trump, "la ley de la jungla volverá a reinar, los países más pequeños y débiles se llevarán los peores choques, y el orden y las normas internacionales sufrirán un duro golpe".

China ha recuperado su argumentario del primer mandato de Trump. Propone la solidaridad frente a la codicia, la estabilidad contra los acuerdos rotos, el libre comercio sobre los aranceles urbi et orbe. China disfrutó entonces del vacío que había dejado Estados Unidos y los primeros compases del segundo mandato sugieren la misma tendencia. "Un país grande debería honrar sus obligaciones internacionales y cumplir sus responsabilidades. No debería colocar sus intereses egoístas por encima de los principios y mucho menos debería ejercer el poder para intimidar a los débiles", ha clamado Wang.

La relación con Estados Unidos ha ocupado el grueso del acto a pesar de las escasas alusiones directas al país y ninguna a su presidente. No pasan por su mejor momento, con dos rondas arancelarias ya en apenas un par de meses, pero Pekín intuye que lo peor está por venir. Wang se ha esforzado en convencer a Washington de que ese escenario no conviene a nadie. "Ningún país debe fantasear con reprimir a China por un lado y desarrollar unas relaciones cordiales por el otro. Esa estrategia de las dos caras no solo impide la estabilidad de las relaciones bilaterales sino también la mutua confianza", ha dicho. El cinismo estadounidense es un lamento chino desde los tiempos de Barack Obama. A Pekín le descompone que Washington niegue su pretensión de frenarla cuando sus acciones diplomáticas, económicas y militares sugieren lo contrario. Apenas hace un año acusó Xi Jinping, presidente chino, a Estados Unidos de liderar a Occidente contra China.

Guerra comercial

Sobre la guerra comercial, que tarde o temprano se avivará, le ha recordado Wang a Estados Unidos los efectos catastróficos que la primera causó a su propia economía. "¿Se expandió o se redujo su desequilibrio comercial? ¿Mejoró o empeoró la competitividad de su sector manufacturero? ¿La inflación creció o bajó? ¿Mejoró la calidad de vida de la gente o empeoró? Esas son cuestiones duras que Estados Unidos tiene que responder".

Ucrania ha ocupado un espacio mucho menor que el pasado año. Wang no se ha alejado de los deseos de paz y el apoyo a cualquier negociación pero ha aprovechado a repetir la versión china sobre las causas de la guerra. "Todas las partes deberían aprender algo de esta crisis. Ningún país puede construir su seguridad sobre la inseguridad de otro", ha afirmado. Pekín se ha alineado con Moscú en culpar a la expansión de la OTAN del desaguisado y ve en Washington el mismo proceder en el Asia Pacífico, con bases militares y alianzas de defensa que le generan un agudo desasosiego.

La comunicación de la política internacional china recae en los portavoces del Ministerio de Exteriores durante las diarias ruedas de prensa. La Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, ofrece la única posibilidad del año a la prensa extranjera de preguntar al gran jefe de la diplomacia. Es cierto que son preguntas pactadas, también lo es que no elude ningún tema de actualidad. A sus 71 años tiene las suficientes tablas para lidiar con la prensa durante hora y media, más tiempo que el empleado por el primer ministro para inaugurar con su discurso la asamblea. Wang ostenta la dirección de la política exterior del partido y, desde el año pasado, también la cartera de Exteriores del Gobierno, un cargo menor. Relevó como ministro a Qin Gang, cesado por un lío de faldas con una periodista hongkonesa destinada en Washington y, en contra de lo previsto, sigue en el puesto.