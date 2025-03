Europa, en busca de un paraguas nuclear propio frente a Putin

En una hipotética guerra del futuro, con un PIB diez veces mayor y una suma de ejércitos de 1,5 millones de soldados, 120 fragatas y potente aviación, Europa ha respondido a una invasión rusa y está venciendo. Las divisiones de carros, infantería motorizada y artillería rusas han caído bajo la potencia y precisión del fuego convencional de británicos, franceses, polacos, alemanes y escandinavos. Los occidentales llegan a la frontera física de la Federación Rusa, van a rebasarla. Y entonces…

En ese “entonces” se acaba cualquier previsión de una guerra con el Kremlin, porque, entonces, se multiplicaría la tentación de Moscú de parar el avance occidental con misiles nucleares estratégicos o, antes, con bombas atómicas tácticas.

Sin Estados Unidos, Europa sólo podría rendirse; una convicción con la que han viajado a Londres todos los líderes invitados a reunirse este domingo por el premier británico, Keir Starmer, A eso los militares lo llaman "brecha de disuasión". Es comúnmente aceptado que la respuesta que tiene el “entonces” es la disuasión. El Kremlin no se plantearía ese “entonces” si enfrente tiene un rival que también puede disparar esas armas. En torno al “entonces” está girando ahora una parte no menor del debate geopolítico europeo, la discusión sobre por dónde debe empezar a rearmarse Europa.

Patadas en la puerta

Una adquisición de poder nuclear por países europeos que no sean Francia o Reino Unido volaría por los aires las muy militantes adhesiones de la UE a los tratados de no proliferación. Pero en el nivel militar, “lo de las armas nucleares es un debate siempre pendiente. Muy en la sombra, pero siempre ahí”, explica un oficial de Tierra que trabaja en el flujo de análisis estratégicos para Defensa.

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat, exjefe de la Flota, viene explicando la necesidad de que Europa edifique su propia disuasión nuclear. En una entrevista en Actualidad Militar Bellumartis, ha insistido: “Poco a poco, con patadas en la puerta”, han violado el Tratado de No Proliferación India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán y seguramente Bielorrusia, abriendo un club que el tratado intentó cerrar hace 50 años solo a Rusia, EEUU, Francia, Reino Unido y China.

"Tenemos que empezar a considerar el Tratado de No Proliferación como fracasado y decidir si Europa va a ser la única potencia en el mundo que no disponga de esas armas", propone el almirante Juan Rodríguez Garat

“Si las armas nucleares están proliferando por todas partes, tenemos que empezar a considerar el tratado como fracasado y decidir si Europa va a ser la única potencia en el mundo que no disponga de esas armas”, reitera el almirante a este diario. Y otro alto oficial de la Armada, pero en activo, lo suscribe: “Así se piensa en los ejércitos europeos”.

Tanto es así que en los chats NAFO (partidarios de la OTAN) de redes sociales se ha hecho popular un meme que hace una broma europea con Donald Trump y su eslogan: lleva las siglas MEDA, por Make Europe Dangerous Again.

Quién

Rusia posee 5.580 ojivas nucleares. Estados Unidos, 5.044. China, 500. En Europa, Reino Unido quiere subir de 225 a 260. Francia tiene 290. Son datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Se populariza la idea del rearme europeo. Memes de partidarios de la OTAN en redes sociales este mes de febrero. / El Periódico

Del potencial nuclear de los dos países europeos la clave no es tanto la cantidad como su versatilidad de lanzamiento desde bombarderos F-35 o Rafale o desde el océano. Ambos países embarcan sus ojivas en submarinos, y tienen permanentemente al menos uno navegando en travesía secreta con misiles Trident, los británicos, y M51 los franceses.

Cuando se ha aborda el asunto de un paraguas europeo, “el obstáculo es que es quien pone las armas el único que decide su uso, sobre todo Francia -explica un analista de la Armada colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos-, que considera su Force de Frappe un asunto de soberanía exclusiva”.

Sin atravesar esa línea roja, el presidente francés, Emmanuel Macron, se dice dispuesto a liderar una disuasión nuclear europea. Según la fuente mencionada, se cree en el ámbito militar que Reino Unido y Francia sí aceptarían que los aliados europeos les cofinanciaran carencias del arsenal. Se estima que París necesita un submarino nuclear SNLE más de sus cuatro programados, y Londres al menos uno más de su futura clase Dreadnought para reunir una flota europea de diez, cada uno con 40 ojivas embarcadas.

Dónde

Pero esto es en materia de arma estratégica. No consta la posesión por países europeos de bombas nucleares tácticas. Se llama así -y también "bombas de teatro"- a aquellas de menor potencia que no buscan, como las estratégicas, destruir ciudades enteras en un pulso global, sino aniquilar batallones o bases militares a nivel local, de zona de operaciones. Cien que alberga Europa en su territorio son bombas de gravedad B-61 americanas para cazabombarderos, repartidas -sin confirmación- en seis bases OTAN: Bückel (Alemania), Kleine (Bélgica), Vokel (Países Bajos), Incirlilk (Turquía) y Aviano y Ghedi (Italia). Un diseño autónomo europeo de despliegue incluiría el Báltico y Polonia.

Escuadrilla de cazabombarderos estratégicos Rafale, que pueden lanzar misiles nucleares, en un ejercicio miiltar. Detrás, el Airbus A330 que les suministra combustible para vueltos de larga distancia. / Ministére des Armées. Francia

En 2023 el Pentágono había diseñado un plan de construcción de 180 “bóvedas” nuevas en Europa para guardar bombas nucleares tácticas. Rusia, según el SIPRI, en 2024 ha desplegado 36 ojivas más, supuestamente en Bielorrusia, donde habría dispuesto además una porción de las 1.560 bombas tácticas de su arsenal.

Con qué

En toda previsión sobre rearme atómico hay un indicador impopular: las reservas de plutonio. En su mayoría residuo de centrales nucleares, es esencial en la producción de armas atómicas. España, como Suecia o Países Bajos, ha estado enviando su plutonio fuera, a Francia -oficialmente todo el producido en Vandellós, con el que el proyecto Islero ideó un arma nuclear española- y podría recuperarlo en los próximos dos años para dejar de pagar almacenamiento a París. España carece pues de plutonio… y no declara su posesión ante la Organización Internacional de la Energía Atómica, a través del formulario INFCIRC/549, que sí cumplimentan otros países de la UE.

Entre el Reino Unido y Francia tienen más plutonio que Rusia, 119,6 y 98 toneladas británicos y franceses según el SIPRI, 217.600 kilos contra los 193.000 de Moscú. Pero de la reserva europea, 3,2 toneladas son aptas para su militarización, contra 88 de Rusia.

Para hacerse una idea de tamaños: la bomba que destruyó Hiroshima se hizo con seis kilos de plutonio.

Decisión política

Recientemente declaraba a la prensa británica Charles Woodburn, director general de BAE Systems, la constructora del submarino inglés, que “la cuestión no es si se puede, sino si se quiere”. Y parece que se va queriendo. Como una reacción en cadena, los desplantes de Donald Trump a Europa han elevado la temperatura de la conversación entre líderes europeos sobre su autonomía militar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, observa un dron de nueva generación en una visita a la base aérea de Mont de Marsan, en enero de 2023 / REUTERS

Lo verbalizó en campaña electoral el vencedor en Alemania, Friedrich Merz, de la CDU: “Debemos prepararnos para la posibilidad de que Donald Trump ya no respete incondicionalmente el compromiso de defensa mutua de la OTAN. Es crucial que los europeos hagan el máximo esfuerzo para garantizar que al menos seamos capaces de defender el continente por nuestra cuenta”, dijo abriendo la puerta, que su antecesor Olaf Scholz dejó entornada, al Zeitenwende, el cambio de era. Pero ya antes, el 6 de noviembre, en el Consejo Europeo, se planteó que Francia y el Reino Unido sean el eje de disuasión nuclear de Europa.

Cabe la posibilidad de que Trump y su ministro de Defensa, Pete Hegseth, tras el intento de conciliación que ha supuesto la cumbre de Londres, y según se acerque la cumbre de la OTAN prevista para el 24 y el 25 de junio en La Haya, corrijan sus avisos de dejar sola a Europa, pero "aunque fuera mañana mismo”, indica el mando de la Armada- la UE ya está mirando a otra pantalla, su autosuficiencia en defensa.

El analista militar sugiere no apresurase a dar por finiquitada la OTAN pese a los aspavientos trumpistas: “La idea es una Europa más fuerte en lo convencional, pero dentro de la alianza, una dimension europea de OTAN más fuerte, pero siguiendo bajo el paraguas nuclear americano. Nos interesa a todos”, explica.

Cunde en cualquier caso un doble convencimiento, como hace una semana expresaba un general de división a este diario: por un lado, que Ucrania no sufriría su actual tribulación si no hubiera entregado su arsenal nuclear a Rusia. Por otro, que Europa ya no puede fiarse de lo que pueda pasar en EEUU, y debe reacuñar “la primera regla de la seguridad: que nunca, nunca, se debe dejar en manos de otro”.