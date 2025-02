Zelenski avanza el aval de Ucrania a un acuerdo con EEUU para explotar sus recursos naturales

El presidente y el primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski y Denís Shmigal, confirmaron este miércoles que Kiev ha consensuado con Washington la forma final de un primer acuerdo para la creación de un fondo de inversión común al que Ucrania contribuirá con beneficios de la futura explotación de sus recursos naturales.

Según declaró Zelenski, que contra lo que suele ser habitual ha delegado parte de la responsabilidad sobre la cuestión en el Gobierno y dijo no haber visto aún personalmente la variante final del acuerdo, los integrantes del Ejecutivo encargados de la negociación lo valoran "muy positivamente".

El presidente ucraniano se felicitó porque la versión final del documento -que según dijo este martes el presidente de EEUU, Donald Trump, podría ser firmada por Zelenski este mismo viernes en Washington- no incluya el reconocimiento por parte de Ucrania de ninguna deuda hacia EEUU por la ayuda militar recibida, como había planteado Trump.

Un borrador anterior del acuerdo fijaba en 500.000 millones de dólares el monto que Ucrania debía aportar al acuerdo. Trump también ha afirmado que el acuerdo serviría a EEUU para recuperar los 350.000 millones que según él ha destinado Washington a ayudar a Kiev en la guerra.

Zelenski también explicó que el funcionamiento del fondo de inversión conjunto se especificará en los acuerdos que se firmen sobre la base del documento ya consensuado. El presidente ucraniano sigue aspirando a que los futuros compromisos incluyan el compromiso por escrito de EEUU de seguir ofreciendo apoyo militar y de seguridad a Ucrania.

El presidente ucraniano explicó que su administración trabaja con la Casa Blanca en su viaje a EEUU. Uno de los temas centrales de su agenda en EEUU será asegurarse la continuidad del envío de asistencia militar por parte de Washington, explicó Zelenski, que ha reconocido en los últimos días que Ucrania se veía obligada a considerar la propuesta de EEUU ante el riesgo de perder el apoyo de su principal socio si la rechazaba.

Filtrada la versión final

La publicación ucraniana Kyiv Independent ha tenido acceso y publicado la versión final del acuerdo, en la que se especifica que "el Gobierno de Ucrania contribuirá al fondo -gestionado por ambos titulares pero con propiedad mayoritaria de EEUU- con el 50% de todos los ingresos que obtenga de la futura monetización" de todos los recursos naturales del país.

Esto incluye los depósitos de minerales, los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural y otros materiales extraíbles. Ucrania también tiene la obligación de inyectar al fondo la mitad de lo que le rentan infraestructuras como los puertos y las terminales de gas natural licuado.

Del acuerdo se excluyen los recursos naturales que Ucrania ya explota. El país podrá seguir ingresando los beneficios que generan en su presupuesto.

"Las contribuciones que se hagan al fondo serán reinvertidas en Ucrania como mínimo de forma anual para promover la protección, la seguridad y la prosperidad de Ucrania serán definidas con mayor detalle (...)", dice el texto.

Ucrania mejora las condiciones iniciales

El experto en estrategia política y antiguo ejecutivo del sector de la minería Mijaíl Sheitelman destaca que el acuerdo final que ha trascendido no reconoce ninguna deuda de Ucrania hacia EEUU como pretendía Trump y prevé "simplemente la gestión en común de proyectos de minería y de extracción".

En una entrevista con EFE, Sheitelman subrayó también la importancia de que los beneficios que ya generan las empresas públicas ucranianas que explotan recursos naturales no habrán de ser destinados al fondo.

Otro punto clave será, a su juicio, la inversión que reciba la economía ucraniana a través del fondo.

"En conclusión, EEUU no será dueño de la economía ucraniana, la gestionará", recalca Sheitelman, quien advirtió de que no es posible hacer un análisis en profundidad hasta que no se hayan concretado todos los detalles, sobre el escenario que traería la firma y posterior desarrollo del acuerdo.