Vance redobla el mensaje de amenaza contra Europa: "La amistad se basa en valores compartidos"

A JD Vance, el vicepresidente de Donald Trump, le han recibido este jueves con grandes aplausos en la CPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora anual que hasta el sábado se celebra en el área de Washington DC. Pero ha sido cuando se ha mencionado el explosivo discurso que la semana pasada ofreció en la Cumbre de Seguridad de Múnich, donde abrió las compuertas del ataque abierto de la nueva Administración de Washington a Europa y criticó el cordón sanitario contra la ultraderecha, cuando el cónclave conservador se ha entregado a una ovación ensordecedora que parecía no acabar nunca.

El mensaje que lanzó en Múnich Vance, que optó por reunirse con la candidata de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, pero no con el canciller, Olaf Scholz, ha vuelto a resonar en National Harbor (Maryland), donde se celebra la CPAC. Y el número dos de Trump ha vuelto a denunciar supuestas restricciones a la libertad de expresión en el viejo continente y la inmigración.

"La mayor amenaza en Europa, y diría que en EEUU hasta hace 30 días, es que líderes de Occidente han decidido que deben acoger en sus países a millones y millones de inmigrantes extranjeros no autorizados", ha dicho Vance. "Si los demócratas vuelven alguna vez al poder, van a intentar hacerlo otra vez. No podemos reconstruir la civilización occidental y EEUU o Europa si los dejamos entrar. Tiene que parar".

Vance también ha repetido su mensaje sobre la supuesta persecución de la libertad de expresión. "Hay que dejar a los pueblos europeos, y de EEUU, por supuesto, que cuestionen esto (la inmigración). Tienes que permitir la libre expresión para debatir este tema".

Alianzas con Europa condicionadas

"Vamos a seguir teniendo importantes alianzas con Europa pero la fuerza de esas alianzas va a depender de si llevamos nuestras sociedades en la dirección correcta", ha declarado Vance.

En su discurso había un aire abierto de amenaza. "La defensa alemana está subsidiada por los contribuyentes estadounidenses", ha dicho. "Hay miles y miles de tropas de EEUU en Alemania hoy. ¿Crees que los contribuyentes estadounidenses lo van a apoyar si metes a gente en la cárcel por poner un tuit desagradable? Lo que quiero trasladar a nuestros amigos europeos, y creo que el presidente también, es que la amistad se basa en valores compartidos".

Rusia y los "datos"

Vance también ha defendido en su intervención el inicio de conversaciones del Gobierno de Trump con el de Vladímir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania, diálogo al que no fue invitado el país agredido e invadido, a cuyo presidente, Volodímir Zelenski, Trump ha insultado además como un "dictador sin elecciones".

"Trump es un negociador efectivo porque no quita nada de la mesa. ¿Cómo vas a acabar la guerra si no hablas con Rusia?", ha planteado.

Unas horas antes de ese discurso, Vance había colgado en X un mensaje donde reiteraba las posiciones de Trump, aunque sin llegar tan lejos como el presidente de acusar a Ucrania de haber empezado la guerra. "Trump está lidiando con la realidad, y eso significa lidiar con hechos", ha escrito sin aparente ironía Vance, que también ha asegurado que la política de Trump respecto al conflicto "no estará guiada por moralismo o analfabetismo histórico".

En el tuit Vance ha asegurado que "mientras los aliados europeos occidentales se ha beneficiado mucho de la generosidad de EEUU persiguen políticas nacionales (en inmigración y censura) que ofenden la sensibilidad de la mayoría de estadounidenses". Ha señalado también a la "enorme ventaja militar" de Rusia en Ucrania y ha dicho que esa superioridad "persistirá sin que importen más paquetes de ayuda occidental". También ha afirmado que EEUU mantiene capacidad de presionar a las dos partes del conflicto.

Masculinidad

En el discurso de la CPAC el vicepresidente ha tocado también para entusiasmo de la audiencia otros temas fundamentales para el movimiento conservador y ultraconservador, como la oposición frontal al aborto o la defensa de la religión cristiana. Y ha sido especialmente aplaudido a la hora de denunciar los supuestos ataques de los progresistas hacia la masculinidad y prometer que el Gobierno de Trump lo combatirá.

"Quieren volver a todos, sean hombres o mujeres, en idiotas andróginos que piensan, hablan y actúan de forma idéntica. Nosotros creemos que Dios creó hombres y mujeres por una razón", ha dicho el vicepresidente, que dirigiéndose específicamente a los hombres jóvenes, ha dicho: "No permitáis que esta cultura rota os mande el mensaje de que sois malas personas solo por ser hombres, porque os gusta contar un chiste, porque os gusta tomar una cerveza con vuestros amigos o porque sois competitivos". Y ha afirmado que Trump resulta inspirador para ellos porque "no deja que los medios le digan que no puede hacer una broma o no puede tener un pensamiento original. Simplemente dice lo que piensa y eso es bueno y un buen ejemplo para los hombres jóvenes". Trump está condenado por lo civil por agresión sexual.