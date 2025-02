EEUU y Rusia inician contactos sobre Ucrania y Macron convoca a los líderes europeos para fijar una postura común

Donald Trump está dispuesto a sentarse a negociar con Vladímir Putin sobre el futuro de Ucrania sin tener en cuenta la posición de la Unión Europea. El jefe de la diplomacia de EEUU, Marco Rubio, mantuvo una conversación este sábado con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para empezar a preparar el encuentro entre ambos mandatarios. Una cita sin representación del resto de países europeos. Ante esta situación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha invitado a todos los líderes de la Unión Europea a reunirse en París este lunes para fijar una posición común y reclamar ser parte del proceso.

Arabia Saudí podría ser el lugar escogido para la cumbre entre Trump y Putin que, por el momento, no tiene fecha. Sin embargo, lo que está claro es que en ese encuentro se tratará la guerra de Ucrania. Tras la conversación telefónica entre Rubio y Lavrov, el Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado en el que afirmaba que "ambas partes expresaron su voluntad de cooperar en cuestiones internacionales actuales, incluida la resolución del conflicto en Ucrania, la situación en Palestina y, en general, en Oriente Medio, así como en otras cuestiones regionales".

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que su intención es acabar con la guerra lo más pronto posible, aunque esto suponga que Ucrania no recupere todo su territorio. Además, el presidente de Estados Unidos ha alejado la posibilidad de que Ucrania se integrara en la OTAN. No obstante, en este plan de firmar la paz no entra Europa. En un acto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el enviado de Trump para la guerra de Ucrania, el general Keith Kellogg, descartó la presencia de la Unión Europea en esas negociaciones, recordando que con el conflicto que estalló en 2014 "había mucha gente en la mesa" y fue un fracaso.

La posición de la UE

La intención de EEUU de dejar a un lado a la Unión Europea ha llevado a Macron a dar un paso adelante y ha convocado a todos los líderes europeos a una reunión este lunes en París para buscar una posición común e intentar forzar que Trump frene en su negociación con Putin. Por lo pronto, y aunque no es oficial, está previsto que asista el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Polonia, Donald Tusk.

Además, ante la posición adoptada por Trump, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha instado a sus homólogos europeos a "crear las fuerzas armadas de Europa" para hacer frente a posibles amenazas externas. También, en las últimas horas, varios medios estadounidenses han desvelado que EEUU habría condicionado la ayuda a Kiev a cambio de la posesión del 50 por ciento de los minerales de tierras raras del país, una oferta que Zelenski.