El Senado de EEUU da luz verde a la leal trumpista Pam Bondi como fiscal general

Pam Bondi, exfiscal general de Florida y aliada de Donald Trump, fue confirmada como la próxima fiscal general de Estados Unidos, con una votación de 54-46 en el Senado este martes por la tarde (madrugada del miércoles en España). Los senadores, encargados de refrendar los miembros del Gabinete propuesto por el presidente, votaron siguiendo la línea marcada por cada partido –republicanos a favor, demócratas en contra–. Solo hubo un demócrata que votó como los republicanos, sin que eso cambiara el resultado final. La victoria trumpista estaba asegurada una vez la vieja guardia del Partido Republicano decidió apoyar la nominación del presidente después de que cambiara el candidato, que originalmente iba a ser el excongresista Matt Gaetz, cuyo nombre fue retirado por la controversia provocada por los escándalos sexuales sobre los que se abrió una investigación ética en la Cámara de Representantes.

La audiencia de confirmación de Bondi, marcada por el debate sobre la independencia del Departamento de Justicia, sirvió para que los demócratas pusieran sobre la mesa sus preocupaciones sobre si la nueva fiscal general cedería a las presiones de la Casa Blanca, torpedeando la separación de poderes y amplificando las competencias de Trump al ponerse a sus órdenes. "El país no puede permitirse un fiscal general que crea que su papel es defender al señor Trump y no al pueblo estadounidense", dijo el senador Adam B. Schiff, demócrata de California.

Por su parte, los republicanos elogiaron a Bondi. El senador Eric Schmitt, republicano de Missouri, la consideró "supremamente cualificada" para hacerse cargo de "un Departamento de Justicia descarriado". Bondi defendió que no habrá interferencia entre el poder ejecutivo y el judicial: "La política no desempeñará ningún papel" en sus decisiones de investigación o acusación, dijo. Y añadió: "Ninguno de nosotros está por encima de la ley", algo que no convenció a la bancada progresista.

Eliminar a rivales

Con su confirmación en el Senado, Bondi está lista para asumir uno de los cargos más influyentes en el Gobierno de EEUU. La promesa de Trump de "remodelar" el Departamento de Justicia pasa por eliminar lo que llama el "estado profundo", en referencia a deshacerse de sus rivales políticos o de los funcionarios que no estén convencidos ideológicamente con su plan. El presidente también se está encargando ya de que se paralicen las investigaciones en curso contra él.

De hecho, agentes del FBI que investigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 han comenzado a ser destituidos o reasignados, marcando el inicio de la purga de funcionarios para quedarse solo con los leales a Trump. Durante su confirmación, Bondi fue cuestionada sobre la posibilidad de que Trump emitiera indultos para los implicados en el motín, y respondió: "No voy a hablar en nombre del presidente, pero al presidente tampoco le gusta la gente que abusa de los agentes de policía".

Sobornos del pasado

La relación de Bondi con Trump se remonta a 2013, cuando, siendo fiscal general de Florida, ella anunció que se uniría a una demanda contra la Universidad Trump por fraude a sus clientes. Sin embargo, tras una donación de 25.000 dólares de Trump a su fondo de reelección, decidió no continuar con el caso, lo que generó acusaciones de conflicto de intereses. Aunque Bondi negó cualquier vínculo entre la donación y su decisión, los tiempos del calendario en el que se produjeron los movimientos levantaron sospechas, especialmente cuando se supo que ella había solicitado personalmente los fondos a Trump.

En los años siguientes, los lazos de Bondi con Trump se estrecharon, hasta el punto que participó en la defensa del presidente cuando este se enfrentó a la destitución ('impeachment') de 2019. Además, Bondi se afilió al centro de pensamiento de ultraderecha America First Policy Institute, que elaboró el llamado 'Project 2025' con una recopilación de las políticas fuertes de Trump para su segundo mandato, con énfasis en deportaciones y en remodelar el sector público, tal y como la nueva Administración ya está haciendo, ahora con una aliada más.