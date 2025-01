Israel anuncia que sus tropas se quedarán 30 días más en suelo libanés, incumpliendo el acuerdo de alto el fuego

Israel se queda en el Líbano. Una vez expiren los 60 días estipulados en el alto el fuego acordado con Hizbulá a finales de noviembre, las tropas israelíes se mantendrán en sus posiciones durante al menos 30 días más. El plazo termina este domingo, y el contador vuelve a iniciarse. "Dado que el Estado libanés aún no ha aplicado plenamente el acuerdo de alto el fuego, el proceso de retirada gradual continuará, en plena coordinación con Estados Unidos", ha anunciado la oficina del primer ministro Binyamín Netanyahu en un comunicado. El día anterior, la milicia libanesa ya advirtió que si el Ejército israelí permanecía en el Líbano después del domingo, sería "considerado una violación descarada del acuerdo".

"El marco de alto el fuego en el Líbano determinó que la retirada gradual del Ejército israelí del país debía implementarse en un plazo de 60 días", afirma el comunicado. "Este artículo se basa en el entendimiento de que el proceso de retirada podría posiblemente continuar más allá de los 60 días", justifica el texto publicado este viernes, dos días antes de que expire la tregua mediada por Washington y París. La oficina de Netanyahu afirma que "el proceso de retirada de las fuerzas israelíes está condicionado a que el Ejército libanés se despliegue en el sur del Líbano y aplique plena y efectivamente el acuerdo mientras Hizbulá se retira más allá de [el río] Litani", a 30 kilómetros de la frontera con Israel.

Hace casi 60 días, Israel y Hizbulá llegaron a un acuerdo después de dos meses de brutal guerra que se cebó especialmente con la población libanesa. Antes, los dos rivales históricos se habían enfrentado en escaramuzas fronterizas desde el 8 de octubre, cuando la milicia libanesa inició el lanzamiento de cohetes en solidaridad con el sufrimiento del pueblo gazatí y de la lucha de su aliado Hamás. A mitad de septiembre, una ofensiva militar israelí de alta intensidad arrasó el sur y el este del Líbano, y los suburbios sureños de Beirut. Netanyahu añadió como objetivo de su guerra contra Hamás en Gaza el retorno de los 60.000 israelíes desplazados del norte de Israel por los enfrentamientos en la frontera.

564 violaciones israelíes

Así lo ha recordado en su comunicado. "El Estado de Israel no pondrá en peligro a sus comunidades ni a sus ciudadanos e insistirá en la completa implementación del objetivo de la guerra en el Líbano: el retorno seguro de los residentes israelíes a sus hogares en el norte", se puede leer en el texto. Tras el anuncio de la extensión de la presencia israelí en el sur del Líbano, iniciada el 1 de octubre tras la invasión terrestre del país de los cedros, políticos israelíes han aplaudido la decisión. "Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen prohibido retirarse del Líbano el domingo", ha dicho el exministro de Defensa y actual legislador de la oposición, Avigdor Lieberman, en X.

"Una retirada en estas condiciones es un grave error que pone en peligro a los residentes del norte de Israel, ya que la parte libanesa ha violado el acuerdo porque no hay un despliegue real del Ejército libanés a lo largo de su frontera [con Israel] y es incapaz de controlar a Hizbulá o desarmarlo", ha añadido. "Debemos priorizar la seguridad de los residentes del norte [de Israel] y asegurarnos de que la amenaza a nuestras comunidades del norte no vuelva a surgir; si no lo hacemos, significaría que no hemos aprendido nada del 7 de octubre de 2023", ha subrayado el exmiembro del gabinete de guerra, Benny Gantz.

Durante los últimos 60 días, el Ejército israelí ha continuado avanzando en zonas del sur del Líbano. A su vez, ha bloqueado frecuentemente carreteras con barreras de arena y vehículos militares, obstaculizando el despliegue de las tropas libanesas y prohibiendo el regreso de los residentes. Las autoridades del país de los cedros han denunciado más de 564 violaciones israelíes del alto el fuego, que han provocado la muerte de al menos 37 personas y han herido a otras 45. A lo largo de estos 15 meses de guerra, al menos 4.068 libaneses han perdido la vida, entre los cuales se cuentan mujeres, niños y trabajadores sanitarios. Unas 16.670 han resultado heridas.

Sin noticias de Washington

Aunque Netanyahu ha mencionado la "plena coordinación con Estados Unidos" en su comunicado, Washington aún no ha confirmado haber dado su consentimiento para esta extensión de la presencia israelí en suelo libanés. El jueves la Radio del Ejército de Israel afirmó que la Administración del nuevo presidente Donald Trump no estaba dispuesta a concedérselo y que quería que la retirada tuviera lugar antes del domingo. A diferencia de su predecesor Joe Biden, que estaba considerando conceder los días adicionales, el nuevo inquilino de la Casa Blanca aboga por un Oriente Próximo libre de conflictos.

"Estamos en conversaciones con la Administración Trump para extender el tiempo necesario para que el Ejército libanés se despliegue y cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo", declaró este jueves el embajador de Israel en Washington, Michael Herzog, a la Radio del Ejército. "Hay un entendimiento en la Administración entrante sobre nuestras necesidades y nuestra posición en materia de seguridad, y creo que llegaremos a un acuerdo también sobre este asunto", ha añadido. Sin embargo, por el momento no está claro si el Gobierno Trump ha respondido a la solicitud o la ha transmitido al Ejecutivo libanés.