Trump al mundo desde Davos: "O vienen a EEUU a fabricar sus productos o pagan aranceles"

La primera aparición global de Donald Trump en su segunda presidencia se ha producido este jueves con una intervención por videoconferencia en el foro de Davos y el simple pero contundente mensaje de nacionalismo proteccionista del republicano no ha podido sonar más alto y claro. "O vienen a Estados Unidos a fabricar sus productos o pagan aranceles".

"Si vienen les daremos algunos de los impuestos más bajos de cualquier país del mundo pero si no lo hacen, y es su prerrogativa, tendrán que pagar aranceles, de distintas cantidades pero aranceles, que conseguirán cientos de miles de millones de dólares para nuestro Tesoro para fortalecer nuestra economía y pagar nuestra deuda", ha dicho el mandatario. Es cierto que los aranceles puede imponerlos por su cuenta, pero para rebajar los impuestos necesita la aprobación del Congreso, y pese al control republicano de las dos Cámaras es algo que por ahora no tiene garantizado.

Amenaza a la UE

La Unión Europea ha aparecido también en las palabras de Trump. Y el mensaje para el viejo continente ha sido igualmente uno de amenazante advertencia. "La UE nos trata muy mal, de forma muy, muy injusta. Vamos a hacer algo al respecto", ha dicho sin dar respuesta concreta al gran interrogante que recorre Europa desde su vuelta: qué es ese algo.

La lista de supuestos agravios de la UE que ha enumerado incluye desde la burocracia hasta la queja frecuente de que Europa "no compra productos agrícolas o coches" estadounidenses. También, los gravámenes. Y además ha acusado a la UE de perseguir a titanes tecnológicos como Apple o Google con grandes multas y casos legales, que ha llamado "otra forma de tasación".

5% de gasto en la OTAN

En el discurso Trump ha proclamado por primera vez en un foro global y oficialmente que va a pedir a los miembros de la OTAN que eleven su gasto en Defensa al 5% del PIB, por encima del objetivo actual del 2% que algunos países, con España a la cabeza, no alcanzan.

Petróleo, Rusia y tipos de interés

El estadounidense, que este jueves mantenía con el principe Mohamed Bin Salmán de Arabia Saudí la primera llamada con un líder internacional desde que volvió al Despacho Oval, ha asegurado que el país expandirá sus inversiones y comercio con EEUU en 600.000 millones de dólares. Ha afirmado que presionará para que esa cantidad se eleve hasta el billón de dólares.

Asimismo, ha urgido a Riad a bajar los precios del petróleo, una decisión que asegura que presionaría a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. En referencia a ese conflicto, ha insistido en su intención de hablar pronto con Vladímir Putin y en que "Ucrania está lista para llegar a un acuerdo". Después de hablar por teléfono el fin de semana con Xi Jinping, Trump se ha dicho esperanzado de que China pueda ayudar a lograr la paz. "Tienen mucho poder sobre la situación", ha asegurado sobre Pekín.

"Con los precios de crudo bajando demandaré que los tipos de interés bajen inmediatamente, y de la misma manera deberían bajar en todo el mundo", ha dicho también el estadounidense, que una vez más ha obviado la independencia de la Reserva Federal.

Mensajes sin fronteras

Después de una intervención inicial muy similar a sus discursos de campaña y a los de celebración de su victoria que lleva repitiendo desde noviembre, Trump ha contestado preguntas de varios banqueros y empresarios que estaban sentados en un panel en Davos, incluyendo la española Ana Botín, del Santander, a la que Trump ha felicitado por "el gran trabajo que ha hecho en el banco".

Mucho peor parado ha salido Brian Moynihan, de Bank of America, al que ha azotado con acusaciones, que el banco niega y que no han sido probadas, de que maltrata a clientes conservadores y "no cogen sus negocios". En una muestra de cómo el mundo empresarial se ha plegado a Trump, Moynihan ha respondido tras el rapapolvo sin hacer ninguna defensa de su entidad y hablando del patrocinio del próximo Mundial de fútbol que acoge EEUU.