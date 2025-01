Rusia accede a hablar de garantías de seguridad para Ucrania en el marco de una nueva arquitectura euroasiática

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado este martes que su país está dispuesto a negociar la concesión de garantías de seguridad para Kíev. "Estamos dispuestos a abordar las garantías de seguridad para el país que ahora se llama Ucrania", declaró en una rueda de prensa en el centro de Moscú que resumía los hitos de la diplomacia rusa en 2024 y la previsión para el 2025. Para el país euroasiático, la prioridad es eliminar "las amenazas del flanco occidental", es decir, la presencia de la OTAN en la frontera oeste de Rusia, una de las razones argüidas por el Kremlin para justificar su invasión de Ucrania.

En la misma rueda de prensa aseveró que "el problema no está en Ucrania, sino en el hecho de que utilizan a Ucrania". Remarcó que se usó a este país "para debilitar a Rusia". "Pero el contexto euroasiático será el dominante" en esas negociaciones con Kiev y sus aliados, dijo Lavrov para añadir: los países occidentales no pueden ignorar a gigantes como China, India y Rusia y ni a los países del golfo Pérsico y el sur de Asia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, exigió previamente garantías de seguridad a Estados Unidos y la OTAN antes de sentarse en la mesa de negociaciones con Rusia, incluso aceptando renunciar a parte de su territorio, hoy en día controlado por Moscú como las provincias anexionadas de Crimea, Lugansk, Jersón, Donetsk y Zaporiya a cambio de que el resto de su país pueda contar con la protección de la OTAN.

De acuerdo con sus propios intereses, el Kremlin siguió con mucho interés las elecciones estadounidenses del pasado mes de noviembre y celebró la victoria trumpista sin disimulo. El ganador de los comicios, Donald Trump, prometió traer la paz en Ucrania y quiere llegar a acuerdos con el presidente ruso Vladímir Putin.

"Iniciativas concretas"

Sobre estas intenciones Lavrov señaló que Moscú espera "iniciativas concretas" para arreglar el conflicto en Ucrania una vez asuma el poder en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Recordó que "el presidente Putin aseguró en varias ocasiones que está dispuesto a reunirse, pero por el momento no ha recibido una propuesta".

El líder ruso y el magnate neoyorquino siempre mostraron una buena sintonía mientras ambos estaban en el poder. En cambio las relaciones con su predecesor en la Casa Blanca Joe Biden fueron mucho más tensas y Lavrov afirmó que, antes de abandonar el poder, su administración quiere dejarle un fuego por apagar a la siguiente. También criticó el orgullo que mostró Biden por haber involucrado a más de 50 países en la guerra rusoucraniana a favor de Kiev.

La Siria del autócrata Bashar El Asad fue la gran aliada del Kremlin en Oriente Próximo durante años y su caída fue un inconveniente para los planes geopolíticos rusos en la región, que temían perder su base en el Mediterráneo. Lavrov en su rueda de prensa culpó a las autoridades que gobernaron Siria hasta finales del pasado 2024 de la llegada al poder de los rebeldes sirios, concretamente por "no haber querido cambiar nada", algo que provocó su caída.

Rusia sigue en Oriente Próximo

"En gran medida se produjo porque hubo cierto freno del proceso político durante los últimos años", razonó. Sin embargo, esta circunstancia no para los planes de Moscú de permanecer en la zona. "No nos vamos de Oriente Medio” advirtió y añadió que no hay planes de abandonar la embajada rusa en Damasco, con la que apuntó que mantiene contactos diarios.

También en la misma rueda de prensa, el canciller defendió el rol de Rusia usando la Carta de la ONU como defensa. Señaló desde Moscú que el mundo está siendo testigo del apogeo de una batalla entre "los que están a favor de la multipolaridad (...) y los que se oponen a ella y se atienen a sus propias reglas desde el fin de la Guerra Fría".

Para el futuro de las Naciones Unidas, Lavrov manifestó que Rusia no quiere que Japón y Alemania se conviertan en miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la organización. "No tienen voz independiente en la política mundial, siguen el liderazgo de EEUU, y cuando Washington va en contra de sus intereses, no se atreven a hacer ruido", apuntó.

Opinó que en su lugar serían mejores candidatos la India y Brasil. "Según todos los parámetros, merecen desde hace tiempo una presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU", defendió el ministro. Mientras que Tokio y Berlín son aliados de Estados Unidos y parte de Occidente, Brasil y la India son aliados cercanos de Rusia y miembros de los BRICS+, una organización supranacional que busca ser el contrapeso al G7.