Rusia evacua más regiones fronterizas por los avances ucranianos en Kursk

El pasado domingo las autoridades rusas tomaron medidas para proteger a los civiles de las regiones fronterizas con Ucrania y evacuaron a más de 76.000 personas. Este lunes ya se habla de 121.000 realojados y 180.000 más a la espera. Según palabras del gobernador en funciones de la región de Kursk, Alekséi Smirnov, hay actualmente 28 localidades bajo control de Ucrania, en las que viven cerca de 2.000 personas. Actualmente, se desconoce la situación de estas. La situación es tensa en las regiones que tienen frontera en Ucrania y una de las más próximas a Kursk, Bélgorod, empezó este lunes a trasladar a los civiles del distrito de Belovski.

La misma región de Bélgorod, colindante con Kursk, es una de las más castigadas dentro de Rusia por el conflicto, debido a los tiros de mortero y drones que cruzan la frontera habitualmente. Del territorio ruso reconocido por la comunidad internacional, es la que más ha sufrido la guerra con Ucrania. El pasado martes, soldados ucranianos traspasaron la frontera en la región de Kursk y por sorpresa ocuparon parte de este territorio. La maniobra fue el mayor éxito militar ucraniano en terreno ruso y sembró el pánico en las filas rusas. Según apuntan blogueros militares rusos proguerra, entre las tropas que defendían esta parte del país euroasiático había muchos reclutas con poca experiencia militar.

El propio Smirnov cuantificó la gravedad de la situación. Al menos fallecieron 12 civiles y otras 121 personas (incluidos 10 infantes) resultaron heridas. Él mismo culpó a Kiev de bombardear el distrito de Belovski con armas químicas, aunque no ofreció pruebas. El presidente Vladímir Putin declaró este lunes que la prioridad del Ministerio de Defensa actualmente es expulsar al enemigo de las fronteras rusas. Durante su reunión con los gobernadores de las regiones afectadas señaló que el objetivo principal es “frenar la ofensiva de las tropas para liberar completamente los territorios de Lugansk y Donetsk y Novorossiya”.

Novorrosiya (Nueva Rusia) es un término que se extendió después del 2014, año en el que empezó la guerra del Donbás, para referirse a los territorios del este de Ucrania mayoritariamente rusófonos que Moscú considera parte legítima de su territorio. Antes de 2022 eran meramente reclamaciones territoriales verbales, mientras que en dicho año se las anexionó tras unos referéndums que la comunidad internacional criticó por la falta de transparencia y legitimidad.

Reforzar el frente

Rusia públicamente en ningún momento ha hablado, de forma oficial, de guerra contra Ucrania, oficialmente el país no está en guerra. Aún y así, las autoridades rusas buscan triunfar en el frente, en lo que se sigue llamando desde el Kremlin "Operación Militar Especial" cueste lo que cueste. Es por ello que gana importancia la feria militar Armia, celebrada en las afueras de Moscú anualmente. Aunque habitualmente se permitía el acceso a aficionados a la parafernalia militar que no forman parte del Ejército, en el contexto actual, se restringió el acceso. Desde el mismo, este lunes el ministro de Defensa Andréi Beloúsov apuntó los cuatro pilares que se necesitan para ganar los conflictos militares modernos. “El primero de ellos es dotar a las tropas de las armas más modernas, por ejemplo, armas de alta precisión” aseveró. Además de la calidad del armamento, señaló la importancia de otros elementos como los sistemas no tripulados y robóticos, la inteligencia artificial y la formación continua de la formación del personal del ejército. “Principalmente del personal de mando” añadió.

El mismo lunes Moscú encontró la forma de abastecer a sus militares con armas decomisadas del Distrito Militar Norte. Tal y como informa el diario Komsomolskaya Pravda, cerca de 250.000 que estaban tomando polvo en los almacenes de la Guardia Nacional rusa e iban a ser destruidas, pero finalmente acabaran siendo parte del material bélico en el frente, ahora mismo el más amplio desde que empezó el conflicto rusoucraniano para Rusia, ya que se estrecha a lo largo de 1.500 kilómetros.

Suscríbete para seguir leyendo