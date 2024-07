El chavismo acaba con la histórica relación entre Venezuela y Canarias

En 1998 residían en Canarias 18.444 venezolanos. Al siguiente año, Hugo Chávez se convertiría en el cuadragésimo séptimo presidente de Venezuela. 1999 pasaría así a la historia como el año I de lo que más tarde se conocería como chavismo. Hoy, un cuarto de siglo después, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que en el Archipiélago ya viven 73.775 venezolanos. El número se ha cuadruplicado durante los 25 años en que el chavismo ha llevado las riendas de la república bolivariana. Y esto solo es lo que dicen las cifras oficiales, que ilustran a la perfección la diáspora que sufre el país sudamericano pero que se quedan cortas –hay organizaciones que elevan la cantidad de venezolanos en Canarias por encima de los 100.000–. El caso es que de las distintas variables socioeconómicas con que puede medirse la salud de las relaciones entre las Islas y Caracas, la única que se incrementa, y para mal, es precisamente la de todos esos nacidos en Venezuela que acaban por buscarse un mejor futuro en el Archipiélago.

Porque todo lo demás, casi todo lo demás, ha venido menguando sin remisión conforme el régimen chavista, madurista desde 2013, ha ido degenerando hasta el estallido que se vive estos días en las calles. Se mire el dato que se mire, las relaciones y vínculos económicos y comerciales entre Canarias y la que fuera su octava isla –entonces La Graciosa aún era un islote en el imaginario colectivo– tampoco han sobrevivido a los rigores del régimen.

Comercio bilateral

Hay que mirar de nuevo por el retrovisor para ver cómo le ha sentado el chavismo al comercio entre la república bolivariana y la Comunidad Autónoma. A 42,1 millones de euros ascendieron las importaciones canarias de productos y mercancías made in Venezuela en aquel último año pre-Chávez (1998). Una cuantía en absoluto desdeñable que no fue ni casual ni puntual. Sin ir más lejos, un año antes, en 1997, el Archipiélago se trajo bienes desde el país sudamericano por otros 41 millones, siempre según la estadística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Es más, Venezuela figuraba en aquellos años entre los veinte principales mercados de abastos de las Islas y era, por supuesto, el principal aliado comercial en Latinoamérica junto con Brasil. Un cuarto de siglo más tarde, nada queda de aquello. Ya no se trata de que las importaciones procedentes de Caracas hayan disminuido, ni siquiera de que hayan disminuido con cierta intensidad; se trata de que Canarias ha dejado de comprarle a Venezuela. En el último cuatrienio (2020-2023), las empresas de la región apenas importaron bienes desde el país bolivariano por una media anual de 782.000 euros. Y en lo que va de 2024 apenas se superan los 110.000 euros.

Tres cuartos de lo mismo se observa en el capítulo de las exportaciones. Las cifras son aquí más modestas porque Canarias no es un territorio exportador de bienes –más allá del suministro de combustibles y mercancías a los buques que paran en sus puertos–, pero sí es verdad que llegó a haber un número considerable de firmas isleñas que vendían sus productos a clientes venezolanos. De hecho, en 2012 aún había 139 empresas canarias que exportaban a Venezuela, ocho de las cuales facturaban un mínimo de 50.000 euros anuales por sus envíos a la república bolivariana. El punto de inflexión no estuvo aquí, al menos no tanto, en los años de Chávez en el poder, sino en el ascenso a la presidencia, en 2013, de Nicolás Maduro. En los diez años que Maduro lleva al frente del país, la grandísima mayoría de aquellas 139 firmas isleñas ha dejado de exportar a Venezuela. Apenas una veintena continúa haciéndolo, pero de forma puntual, es decir, que no envía sus productos todos los años, sino solo si surge un negocio concreto. Exportadora en sentido estricto, esto es, que tenga intereses comerciales permanentes en el país sudamericano, tan solo queda una empresa canaria. Una.

Si el abanico se abre más allá de lo estrictamente comercial, resulta que apenas seis firmas de la región tienen algún tipo de actividad en Venezuela. Son tres consultorías y una empresa que ofrece formación on line –son, por lo tanto, exportadoras de servicios–, una quesería y una importadora y distribuidora de automóviles. Solo seis entre las más de 60.000 sociedades mercantiles que hay en el Archipiélago. Países con menor trabazón histórica con Canarias, como Argentina, donde hay establecidas once firmas isleñas; Colombia, donde ya son 18; Chile –16–; e incluso Ecuador –ocho–, se han convertido así en mercados de mayor interés para los negocios de la Comunidad Autónoma. Y ni que decir tiene que los flujos de inversión desde o hacia Venezuela son, claro, inexistentes.

