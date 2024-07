La coalición de izquierdas bate al partido de Le Pen y gana la segunda vuelta de las legislativas en Francia

La extrema derecha francesa se queda, otra vez, con la miel en los labios. El Nuevo Frente Popular (NFP) que ha aglutinado por primera vez a toda la izquierda consiguiría destronar a la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y habría ganado la segunda vuelta de las elecciones legislativas al obtener entre 172 y 215 escaños, según los sondeos a pie de urna. El cordón sanitario formado por los bloques de la izquierda y el macronismo habría logrado frenar el empuje ultra y ahora esta compleja alianza tendría ante sí la opción de impulsar un gobierno, dado que el NFP necesitaría el apoyo de la coalición del presidente Emmanuel Macron para llegar a los 289 diputados que otorgan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

El éxito de ese cordón sanitario no sería exclusivo de la izquierda, puesto que también habría permitido remontar a los macronistas, que quedaron terceros en la primera vuelta y ahora podrían situarse incluso por delante de los lepenistas. Según las diferentes horquillas que reflejan las encuestas, la coalición macronista Ensamble conseguiría de 150 a 180 escaños, mientras que Reagrupación Nacional se quedaría con entre 132 y 152 parlamentarios.

Durante la campaña, el candidato de RN a primer ministro, Jordan Bardella, aseguró que, sin mayoría absoluta, no se postulará para el dirigir el Gobierno francés, puesto que no podría aprobar las polémicas reformas y leyes que defiende, como la reforma de la Constitución o la derogación de la reforma de las pensiones. Ahora, crecen las incógnitas sobre cuál será el próximo paso: coalición, cohabitación o un gobierno técnico, y cuándo Francia tendrá un nuevo gobierno, puesto que en la Constitución no existe una ley que detalle un calendario, aunque el 18 de julio se celebra la primera sesión de la Asamblea Nacional.