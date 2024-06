Puigdemont carga contra Le Pen por decir que le impedirá operar en Francia: "Haré frente a las leyes franquistas"

Carles Puigdemont carga contra Marine Le Pen. La líder de Reagrupamiento Nacional, el partido favorito para las próximas elecciones legislativas francesas, ha asegurado en una entrevista con El Periódico de España, del mismo grupo editorial, publicada este lunes que, si se alzan con el Gobierno, impedirá al expresident operar desde Francia. Puigdemont, prófugo de la Justicia española, se desplazó al sur de Francia para los mítines de la campaña a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo. Hoy, el político catalán ha asegurado en la red social X que la noticia de Le Pen la ha recibido precisamente en París y que, aunque gane la líder de ultraderecha, él seguirá transitando por Francia.

"Lo de Marine Le Pen, que ha actuado como un títere de los franquistas de VOX, me ha 'pillado' justamente en París. No solo voy a volver, sino que voy a hacer frente a todos los intentos de aplicar leyes franquistas que impiden la libertad de movimientos a los ciudadanos europeos", se lee en un post de su cuenta de X, acompañado con una foto junto a una estación de metro parisina, con su característica "M".

El partido Reagrupamiento Nacional (RN) lidera los sondeos para hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional francesa y, eventualmente, con el Gobierno del país. Promueve un mensaje nacionalista, proteccionistas, euroescéptico y anti-inmigración. Emmanuel Macron adelantó las elecciones legislativas el domingo 9 de julio, tras la debacle de su partido, Renacimiento, en las pasadas presidenciales, en las que RN le dobló en votos, con un total de un 31%. Le Pen acudió a la invitación de Vox para la cumbre de partidos de ultraderecha europeos Viva 24, en el palacio de Vistalegre de Madrid.

Le Pen sobre Puigdemont

A la pregunta de qué le parecía que Puigdemont realizara desde Francia la campaña electoral catalana, Le Pen ha respondido que se trata de una "situación es vergonzosa y humilla a Francia, que sirve, una vez más, de lugar de referencia para los criminales". "Puedo decirle que, si ganamos las elecciones, esta situación no durará mucho. Seremos implacables con todos aquellos que ataquen las instituciones legítimas de su país, especialmente si son países amigos y socios", ha añadido, en su respuesta por escrito a este diario.

La política francesa no ha detallado cómo impediría la entrada en territorio francés del catalán. Su partido pretende imponer una suerte de doble frontera en Francia para evitar los llamados "movimientos secundarios", inmigrantes que entran por ejemplo en España y luego se desplazan a territorio Francés. Macron ya cerró algunos de los pasos de los pirineos a tal efecto. Sin embargo, en la propuesta de Le Pen no se cambiaría el trato de los ciudadanos españoles. "Para los españoles nuestro proyecto no cambiará absolutamente nada, ya que garantizamos la libre circulación a todos los nacionales de la UE", ha asegurado a este diario. "En la práctica, los nacionales de la UE se pondrán en una cola que les garantice la entrada a Francia sin controles. Los demás harán cola donde tendrán que acreditar el derecho de entrada a nuestro territorio".

En 2021, los eurodiputados del partido de Le Pen votaron en Bruselas a favor de mantener la inmunidad parlamentaria Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Carla Ponsatí. El Frente Nacional estuvo por su parte investigado por haber organizado presuntamente un sistema para remunerar a sus altos cargos o empleados en Francia presentándolos como asistentes del Parlamento Europeo. Marine Le Pen fue convocada por los jueces en 2017, pero rechazó presentarse por su inmunidad.

Negociaciones sobre financiación

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado este lunes el "chantaje" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ERC, al ligar una financiación singular para Cataluña a la investidura de Salvador Illa como president, y ha puesto condiciones a un apoyo de Junts a los próximos presupuestos, informa EFE.

También en un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha hecho eco de la entrevista de Sánchez con La Vanguardia, en la que afirmó que "es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña".

Este guiño de Sánchez a ERC, que plantea precisamente una financiación singular para Cataluña como condición para investir al socialista Salvador Illa como próximo presidente catalán, representa, según Puigdemont, "un escándalo en todos los sentidos". Sánchez tendría que "responder a diversas preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno español pese a su derrota en las urnas", ha advertido.