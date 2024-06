Un choque frontal entre dos trenes en la República Checa deja al menos 4 muertos y 26 heridos

Al menos 4 personas han muerto y otras 26 han resultado heridas en una colisión frontal que ha tenido lugar a última hora de este miércoles entre un tren de pasajeros y otro de mercancías en la región checa de Pardubice, en el centro de República Checa.

El gobernador de Pardubice, Martin Netolicky, ha proporcionado el balance de víctimas a través de su perfil de Facebook y ha agregado que entre los heridos hay personas en estado grave, así como "decenas con heridas leves". El accidente tuvo lugar minutos antes de las 23.00 horas (hora local) en la nueva estación de Pardubice Centro.

"Los trabajos de los servicios de emergencias (ambulancia, Bomberos y Policía) continúan en el lugar. El rescate no es fácil dada la situación sobre el terreno. El tren de mercancías transportaba carburo de calcio y no ha habido ninguna fuga. No hay riesgo de contaminación en los alrededores", ha explicado.

El ministro del Interior, Vit Rakusan, y el de Transporte, Martin Kupka, se están desplazando al lugar de los hechos "debido a la magnitud del accidente". "Lamentablemente, además de los heridos, el accidente también se cobró vidas", ha expresado Rakusan a través de su perfil en la red social X.

"La colisión de dos trenes en Pardubice es una gran desgracia. Todos pensamos en las víctimas y los heridos. Mi más sentido pésame a todos los afectados", ha manifestado el primer ministro checo, Petr Fiala.