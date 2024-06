Argentina se hunde: los planes de Milei disparan la pobreza hasta el 55,5% de la población

"Veinticinco millones de argentinos jugaremos el Mundial". Así comenzaba la canción oficial de la Copa del Mundo de 1978 que se disputó bajo una dictadura militar. La letra le pedía a todo un país unirse a través del canto. Argentina tiene en la actualidad 46,2 millones de habitantes y 25 millones de pobres, un 55,5% de la población, unida ahora por la desgracia, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA).

A fines de 2023, la tasa de pobreza que ofrece sistemáticamente ese organismo era 11,5 puntos menor y se calificaba de intolerable. Tres meses más tarde el flagelo se ha agravado. Entre uno y otro estudio sucedieron los primeros tres meses de la era Javier Milei. El ultraderechista puso en marcha una devaluación del 118% de la moneda nacional y su llamado "plan motosierra" para achicar drásticamente el gasto público. Se ha acumulado una inflación cercana al 60%, sin contar mayo. Los primeros cinco meses de Gobierno están marcados por miles de despidos en el Estado y el sector privado y un cuadro de recesión empujado por el deterioro del poder de compra de quienes todavía tienen empleo, entre ellos los docentes universitarios que, tras la masiva marcha de semanas atrás en defensa de la educación pública, realizan a partir de este martes una huelga de 48 horas desde este martes para reclamar una actualización de sus salarios. Los sindicatos aseguran que se ha perdido el 50% de lo que se percibía el año anterior.

El informe de la UCA llegó con conclusiones esperadas, pero no menos estremecedoras. La indigencia ha pasado del 9,6% al 17,5%. Las personas que pasaron a integrar la franja más vulnerable de la sociedad no pueden acceder a los alimentos esenciales. Se trata de un 7,8% de hombres, mujeres y niños. La inseguridad alimentaria afecta al 24,7% de los ciudadanos, 20,8% de los hogares y al 32,2% de los menores y adolescentes. Las situaciones severas golpean al 8,8% de las familias.

La ciudad de Buenos Aires y su populosa periferia, donde viven más de siete millones de personas, concentran buena parte del problema nacional. Allí, la inseguridad alimentaria lastima a 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la UCA, el 42,6% de los integrantes de esa franja etaria, entre los 0 y 16 años reciben ayuda estatal para no dormir con el estómago vacío. El 50% de los menores asisten a comedores escolares y el 36,7% almuerza o cena en los comedores populares que administran los movimientos sociales.

Escándalo alimentario

Antes de que los técnicos de la UCA llegaran a sus conclusiones, había estallado por los aires el sistema de distribución de alimentos estatal en medio de denuncias de impericia y corrupción de las autoridades que dijeron haber llegado al Gobierno para imponer un nuevo código ético.

Sandra Pettovello era asistente de producción de un presentador televisivo, Luis Majul, y además practica el reiki, una terapia alternativa de origen japonés. Amiga personal de Milei, a quien se le asigna un papel relevante en el control de las emociones del anarcocapitalista, ella nunca pensó que llegaría a ser la segunda mujer más poderosa de Argentina. El presidente la nombró al frente de Capital Humano, un ministerio que absorbió las carteras de Cultura, Educación, Trabajo, Ciencia, Turismo y Asistencia Social. Pettovello se encuentra en el ojo de la tormenta por una serie de escándalos relacionados con la falta de entrega de 6.000 millones de kilogramos de alimentos a los más necesitados.

El Gobierno dijo que no existían esas reservas, luego que estaban por vencer, más tarde que eran parte de un fondo destinado a eventuales catástrofes. Finalmente, ante la presión popular y las evidencias periodísticas, se reconoció que esa cantidad de leche, arroz, harina y otros nutrientes se encontraban en distintos depósitos a punto de echarse a perder. La justicia abrió una investigación por las inexplicables negligencias asistenciales. Pettovello echó a su mano derecha, Pablo de la Torre. Con él se fueron decenas de funcionarios. Milei salió a respaldar a su ministra, quien está también en la mira por una denuncia de sobresueldos. "No nos van a amedrentar con acciones legales que no tienen justificación", dijo el jefe de Ministros, Guillermo Francos. A una semana de estrenarse en el cargo, como bombero llamado de urgencia para extinguir la primera crisis del Gobierno con la salida de Nicolás Possé, Francos también ponderó el papel de la superministra.

Más peligros en el horizonte

Pettovello ha emprendido una guerra con los movimientos sociales. Los considera "gerentes" de la pobreza estructural y por eso no los quiere como intermediarios. Su ministerio prefiere iglesias evangélicas con escasa experiencia en atender las necesidades de multitudes. Capital Humano acaba de suscribir además un acuerdo con la fundación CONIN para que participe de la entrega de alimentos. Su director, el médico Abel Albino, es conocido por considerar que el VIH "puede atravesar la porcelana" y la virginidad de las mujeres constituye el mejor método para evitar abortos. "La torpeza como ideología", ha escrito Carlos Pagni, columnista del diario La Nación, en referencia a los tropezones sistemáticos de Milei en la gestión, un asunto que le interesa mucho menos que sus viajes al exterior como "el máximo exponente de la libertad a nivel mundial", según sus propias palabras. El Congreso todavía no ha dado luz verde a ninguna de las leyes con las que espera obtener facultades excepcionales y desguazar el Estado.

Los números del informe de la UCA pueden ser superados en la nueva medición porque la economía no crece y ha comenzado a cimbrar el mercado cambiario porque el Gobierno no consigue los dólares que necesita para sostener su plan de reformas, China pide que se devuelva un préstamo de 5.000 millones de la moneda estadounidense y el "ajuste más grande en la historia de la humanidad", como lo ha llamado Milei, empieza a mostrar sus serias limitaciones operativas. Cada vez que el precio del dólar avanza, suben los precios y a más argentinos se le hace insostenible su condición de personas de clase media baja. La pobreza los llama.