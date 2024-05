La UE acuerda convocar el acuerdo de asociación con Israel para hablar de derechos humanos en Gaza

Tras la continua decisión del Gobierno de Binyamin Netanyahu de ignorar las medidas cautelares impuestas por la Corte Penal Internacional (CPI) exigiendo el cese de la ofensiva militar en Rafah y los bombardeos de las últimas horas contra un campamento de refugiados en el que habrían muerto más de 40 personas, la Unión Europea sube el tono contra Israel. Los ministros de exteriores de la UE han acordado este lunes convocar el Consejo de Asociación UE-Israel para pedir explicaciones sobre la situación en la Franja y exigir el respeto de los derechos humanos que Israel asumió en el acuerdo.

La iniciativa no es nueva. Borrell ya planteó la posibilidad al resto de los ministros de exteriores en marzo pasado, cuando la petición de revisión de las relaciones planteada previamente por España e Irlanda, debido al empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza, no cuajó entre los Veintisiete. Entonces la propuesta no cosechó la unanimidad necesaria que, finalmente, sí se ha logrado este lunes, según ha anunciado el alto representante para la política exterior de la UE aunque sin dar pistas sobre posibles fechas el ministro Israel Katz.

Borrell ha denunciado que el Gobierno de Netanyahu no solo ignora la orden del CPI, no poniendo fin a la ofensiva militar, sino que los bombardeos israelíes se multiplican y se ha hecho eco de las “horribles noticias” que llegan de Rafah, que demuestran que no hay “ningún lugar seguro en Gaza”. Un último ataque que ha indignado a toda la clase política europea. “Estas operaciones deben cesar. No hay zonas seguras en Rafah para los civiles palestinos. Hago un llamamiento al pleno respeto del derecho internacional y al alto el fuego inmediato”, ha dicho en su cuenta de la red social X el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

No ha sido el único dirigente europeo en arremeter contra el ejecutivo hebreo. “presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. “Es horroroso ver a civiles palestinos inocentes muertos en el reciente ataque. No existe zona segura para los desplazados internos en Rafah. Pido al Gobierno israelí que respete plenamente la Corte Internacional de Justicia y detenga inmediatamente su ofensiva militar en Rafah”, ha reclamado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Misión civil EUBAM

Por si la escalada continúa, los Veintisiete han encargado a Borrell que relance la misión civil de asistencia fronteriza EUBAM en el paso de Rafah, tras el deterioro de la situación en la frontera, aunque solo lo hará si cuenta con el apoyo de Israel, Egipto y la Autoridad Palestina. Los ministros también han pedido al jefe de la diplomacia europea que proponga medidas adicionales, abriendo la puerta a adoptar represalias en el futuro si el gobierno hebreo sigue desafiando a una corte que es el corazón del multilateralismo y del sistema de Naciones Unidas. “La Unión Europea debe de mirar cuáles son los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para apoyar la legalidad internacional, para apoyar al tribunal internacional de Justicia y para conseguir el cumplimiento de sus sentencias y de sus medidas cautelares”, ha explicado el ministro de exteriores español, Jose Manuel Albares, sin precisar los posibles instrumentos.

Sí lo ha hecho el ministro de exteriores irlandés, Micheál Martin, que ha confirmado que la posibilidad de sanciones está sobre la mesa. “Ha habido una discusión significativa” aunque “hay cierta distancia” entre los países que apoyan un enfoque sancionador si Netanyahu no cumple con la orden del CPI. “Esperamos que las sentencias se cumplan sino estaremos junto a los Estados miembros en analizar qué podemos hacer”, ha avisado Albares.

A la reunión ministerial, que precede al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega este martes, también han asistido los ministros de Qatar, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y el secretario general de la Liga Árabe que han vuelto a plantear la celebración de una conferencia internacional para implementar la solución de dos estados y que podría fundirse con la petición planteada por el Consejo Europeo. Pero lo más importante actualmente, a ojos de Borrell, es seguir ayudando a distribuir la ayuda humanitaria. En este terreno, el jefe de la diplomacia europea ha alertado del intento de Israel de declarar a la agencia para los refugiados palestinos de Naciones Unidas (UNRWA) organización terrorista y ha arremetido contra la “agresión verbal absolutamente injustificada y extrema” de Israel contra España.