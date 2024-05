Netanyahu afirma que el reconocimiento de Palestina es un "premio al terrorismo"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el reconocimiento de Palestina otorgado este miércoles por España, Noruega e Irlanda como un "premio al terrorismo" que "intentará una y otra vez", ha dicho, cometer una "masacre" como la del 7 de octubre, perpetrada por Hamás y que dejó 1.200 muertos.

"La intención de varios países de Europa de reconocer un Estado palestino es un premio al terrorismo", ha dicho Netanyahu en breve mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que a su vez afirma que "el 80 por ciento" de los palestinos de Cisjordania "apoya la terrible masacre del 7 de octubre".

"Este mal no debe recibir un estado. Será un Estado del terror. Intentará una y otra vez llevar a cabo la masacre del 7 de octubre, y no lo consentiremos. Un premio al terror no traerá la paz y no nos impedirá derrotar a Hamás", ha dicho.

Antes de su intervención, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, acusó a estos tres países europeos de entregar "una medalla de oro al terrorismo" y ordenó llamar a consultas a los embajadores en España, Irlanda y Noruega.

Estos tres anuncios simultáneos elevan a 146 el número de Estados miembro de Naciones Unidas que reconocen al Estado de Palestina. Malta y Eslovenia han afirmado igualmente que podrían dar este paso próximamente. Por su parte, Francia cree que "no se dan las condiciones" propicias para ello.