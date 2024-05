Personalidades públicas de Israel apoyan la iniciativa de España para reconocer el Estado palestino

Una veintena de personalidades públicas de Israel han emitido un manifiesto respaldando la iniciativa de España para reconocer al Estado palestino de la mano de otros países europeos. "El reconocimiento del Estado palestino es un asunto de principios y de justicia histórica. Es también una forma de dar una oportunidad a que vuelva la tranquilidad a esta región devastada por la guerra", asegura la misiva. El comunicado lleva la firma de exdiplomáticos, juristas, antiguos miembros de la Knéset y reconocidos científicos y académicos. "Damos la bienvenida a las informaciones de que España, Irlanda, Malta y Eslovenia se disponen a anunciar pronto el reconocimiento del Estado de Palestina y apoyar su entrada como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas". Un reconocimiento que, según ha confirmado Josep Borrell, se produciría el próximo 21 de mayo.

El manifiesto está respaldado por los exembajadores de Israel en Francia, Eli Barnavi, en Sudáfrica y Namibia, Ilan Baruch, y en Turquía, Alon Liel; el juez interino del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, Michael Ben-Yair; el expresidente del Parlamento, Avraham Burg o la antigua adjunta al 'speaker' de la Knéset, Naomi Chazan. Desde el mundo político se han sumado también los exdiputados Zehava Galon y Mossi Raz, y desde el ámbito académico y científico, Moty Heiblum, Miki Kratsman o Sarah Stroumsa. En total, 17 firmantes israelíes "comprometidos con el futuro democrático de los dos pueblos" y "convencidos de que la comunidad internacional debe tomar acciones claras para alcanzar la solución de los dos Estados".

En la misiva muestran su confianza en que el reconocimiento del Estado palestino pueda servir para desatascar la vía diplomática, completamente varada desde hace una década. Una misión complicada por el rechazo frontal del primer ministro, Binyamín Netanyahu, a un estado palestino o la oposición de Estados Unidos a su reconocimiento por la vía unilateral. "Un paso de semejante envergadura eliminará la ambigüedad que ha enturbiado el proceso de paz desde sus inicios, volverá a poner la diplomacia en marcha y forzará a las partes involucradas en el conflicto, así como a los principales actores internacionales, a cumplir con sus responsabilidades", asegura el documento, que insta también a la Unión Europea, Reino Unido y "otros países" a seguir el ejemplo de España y sus aliados.

Relanzar la vía diplomática

"Esta guerra no puede quedar como otro capítulo más en la larga historia de violencia entre israelíes y palestinos. No hay mejor manera de restaurar la fe en la diplomacia que reconociendo ahora al Estado de Palestina". Las personalidades al frente del manifiesto, que no han buscado engordar el número de firmas, sino reunir a voces respetadas y representativas del espectro sociopolítico israelí, reconocen que en estos momentos no hay una conversación abierta en la sociedad israelí sobre cómo lograr la paz con los palestinos. El conflicto en Gaza, con la reciente invasión de Rafah en marcha y las protestas estudiantiles en las universidades occidentales, monopoliza la conversación.

"En estos momento hay muy poca gente preparada para mirar más allá de esta furiosa guerra y plantearse la futura relación entre israelíes y palestinos", afirma Ilan Baruch a este diario tras subrayar que la sociedad israelí "está intensamente traumatizada por el ataque bárbaro de Hamás". El diplomático sostiene que es importante que el mundo sepa que "hay una voz en la sociedad israelí" ansiosa por encontrar soluciones duraderas al conflicto y, en ese sentido, cree que el reconocimento servirá para que palestinos e israelíes puedan negociar eventualmente la paz desde una posición de igualdad. "Es crucial que las negociaciones se conduzcan entre iguales", dice Baruch. "La estatalidad no debe ser una recompensa a los palestinos por cumplir con ciertas demandas de Israel. Israel no debería tener derecho a vetarlo porque es un derecho inalienable de los palestinos", añade en una conversación telefónica.

Presión externa

Para llegar hasta ahí, reconoce, será necesario una intensa presión externa. "Necesitamos a la comunidad internacional. Israelíes y palestinos no pueden resolverlo por sí solos", subraya Baruch. Algunas cosas se están moviendo en ese sentido. No solo está en marcha el anuncio previsto por España y sus socios para el próximo 21 de mayo. Este mismo viernes se votará una resolución en la Asamblea General de la ONU para conceder nuevos "derechos y privilegios" a Palestina en Naciones Unidas y trasladar al Consejo de Seguridad que reconsidere su postura para admitirlo como Estado de pleno derecho.