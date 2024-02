El holandés Mark Rutte se consolida como el candidato a liderar la OTAN

El holandés Mark Rutte (57 años) es "el único candidato" que ha presentado oficialmente ante los países aliados su intención de convertirse en el próximo secretario general de la OTAN. El primer ministro de Países Bajos, que dimitió en julio pasado tras una crisis de Gobierno desatada por la política migratoria y decidió no presentarse a la reelección en los comicios de noviembre en los que ganó la extrema derecha, hace meses que empezó a mover ficha para sustituir al noruego Jens Stoltenberg y sus posibilidades son muy grandes, particularmente tras asegurarse el apoyo de todos los grandes: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

Este jueves, el portavoz del Consejo de Seguridad nacional estadounidense, John Kirby, confirmó públicamente que Estados Unidos, la primera potencia militar de la OTAN, había trasladado con claridad al resto de aliados que considera que el primer ministro holandés será un "excelente secretario general". Un aval vital en una organización en la que nada se mueve sin el consentimiento de Washington. "Cuenta con el apoyo de los grandes y está ganando un significativo número de apoyos", reconocían hace ya unas semanas fuentes aliadas sobre el que por entonces era un apoyo oficioso.

Tras la Conferencia de Seguridad de Münich, donde también estuvo Rutte, todo se ha precipitado y lo que era un secreto a voces en los pasillos se ha confirmado. "El presidente (Joe) Biden respalda firmemente la candidatura del primer ministro Rutte como próximo secretario general de la OTAN. Tiene una profunda comprensión de la importancia de la alianza, es un líder y comunicador natural, y su liderazgo serviría bien a la Alianza en este momento crítico”, decían fuentes de la Casa Blanca recogidas por la agencia Reuters sobre el político holandés que durante los últimos trece años ha dirigido la coalición de Gobierno en su país.

"Muy respetado"

Y lo mismo desde Londres o Berlín. "Mark Rutte es muy respetado dentro de la OTAN, tiene serias credenciales en defensa y seguridad, y garantizará que la Alianza siga siendo fuerte y esté preparada para proporcionar defensa y disuasión”, afirmaba un portavoz del 'premier' británico Rishi Sunak. "El canciller (Olaf) Scholz apoya la nominación de Mark Rutte como nuevo secretario general de la OTAN. Con su inmensa experiencia, sus amplios conocimientos en materia de política de seguridad y su agudo sentido de la diplomacia es un candidato excepcional", añadía en la red X el portavoz del Gobierno federal alemán Steffen Hebestreit.

Tres apoyos capitales que no son aislados. Según publicaba el jueves el portal de información 'Politico', el holandés se ha asegurado hasta el momento el apoyo de dos terceras partes de los países aliados, incluida España, según fuentes aliadas. Es decir, 20 de los 31 países que forman parte de la Alianza tienen claro que lo quieren como sustituto de Stoltenberg, que dejará el cargo en septiembre tras una década en el puesto al que llegó en octubre de 2014. La decisión tiene que tomarse por consenso y quedan algunos países que por ahora no se han pronunciado.

Decisión esta primavera

No hay plazos para la decisión ni para presentar posibles nuevas candidaturas, pero en los pasillos de la Alianza confían en dejar todo atado antes de la cumbre de líderes de la OTAN, que tendrá lugar a principios de julio en Washington, durante alguna reunión ministerial de exteriores o de defensa preparatoria esta primavera. En los últimos meses han sonado otros nombres además del de Rutte. Entre ellos el del exprimer ministro lituano Krisjanis Karins y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. También el del presidente rumano Klaus Iohannis o el exsecretario de defensa británico, Ben Wallace. Ninguno ha oficializado su interés ante los embajadores aliados y Rutte sigue consolidando posiciones.

"Si Putin tiene éxito en Ucrania, solo tendrá un impacto en todos nosotros en términos de nuestra seguridad y defensa colectivas”, advertía Rutte en Münich el pasado fin de semana abogando aumentar la producción de munición y por dejar de criticar a Donald Trump. "Deberíamos dejar de quejarnos y lamentarnos por (Donald) Trump. No gastamos más en defensa ni aumentamos la producción de munición porque Trump pueda volver. Depende de los estadounidenses. Yo no soy estadounidense, no puedo votar en Estados Unidos, y tenemos que trabajar con quien esté en la pista de baile. Tenemos que hacer esto porque queremos hacerlo, porque nos interesa. Es crucial. Todas esas quejas y lamentos sobre Trump, las he oído constantemente en los últimos días. Dejemos de hacerlo".