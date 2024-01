Tensión en Ucrania por los rumores de desavenencias entre Zelenski y el jefe del Ejército

De nuevo, Kiev vuelve a ser un hervidero de rumores sobre las (presuntas) malas relaciones entre el presidente Volodímir Zelenski y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeriy Zaluzhni. Durante horas, canales de la red social Telegram o incluso el propio rotativo Financial Times han dado por hecho el relevo del alto oficial militar, un movimiento con gran potencial desestabilizador por producirse precisamente en un momento crítico para el país, cuando espera millonarios paquetes de ayuda financiera para mantener el pulso al invasor ruso y seguir funcionando como Estado. Finalmente, el propio Ministerio de Defensa y hasta el secretario de prensa del jefe del Estado, Serhiy Nikiforo, desmintieron tal eventualidad, sin lograr ahuyentar la percepción de que semejante relevo en la cúpula del estamento militar podría acabar materializándose, dadas las diferencias entre las dos figuras de más peso en el país eslavo en la actualidad.

De acuerdo con la cronología de los hechos publicada por el rotativo 'Kyiv Post', todo comenzó en la noche del lunes, cuando Borislav Bereza, un exdiputado y comentarista respetado, anunció en Telegram la destitución de Zaluzhni. "La información fue confirmada ... Hoy en Moscú están de fiesta". Acto seguido, desarrolló la noticia asegurando que el líder militar había rechazado ofrecimientos estar al frente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de encabezar embajadas, lo que empujó a medios en internet y a otros más consolidados a una carrera para confirmar la noticia. Entre quienes se hicieron eco de la misma se hallan, por ejemplo, periodistas de la talla local como Roman Tsymbalyuk, o el diputado Olesksi Honcharenko, o canales de Telegram como Truha o JOKER, todos ellos incluso citando a sus propias fuentes.

Romper el fuego

De la prensa extranjera, fue el rotativo británico Financial Times el encargado de romper el fuego, firmando en su crónica desde Kiev realizada por su corresponsal Christopher Miller que tras consultar cuatro fuentes, había llegado a la misma conclusión que el resto de prensa local, al tiempo que se hacía eco de las posibles reacciones de desaprobación entre la dirigencia de sus aliados occidentales, sin cuya ayuda armamentística y financiera Ucrania hubiera sido absorbida por su poderoso vecino del Este. Finalmente, fue el Ministerio de Defensa quien se encargó de echar tierra en el asunto en un escueto comunicado en tono algo sarcástico difundido en Telegram: "queridos periodistas, rápidamente os respondemos a todos: no, no es verdad".

Muchos medios apuntan a que las desavenencias tienen más un componente personal que estratégico. En los sondeos de opinión, Zaluzhni, con un 88% de aprobación ciudadana, supera en más de 20 puntos al jefe del Estado. El militar es considerado como el artífice de las exitosas campañas que lograron detener a las tropas rusas a las puertas de la capital nada más arrancar la guerra o que consiguieron forzar las retiradas de los invasores en las regiones de Járkov o Jersón, y es un serio contendiente para ocupar la presidencia. Según Petró Poroshenko, expresidente y predecesor de Zelenski en el cargo, una eventual destitución del militar "no sería motivada por consideraciones estratégicas o militares", sino "basada en emociones y envidia".

Hace un par de meses, Zaluzhni desmintió los optimistas partes de guerra de Zelenski admitiendo que la ofensiva ucraniana no estaba dando los frutos deseados y que los frentes de guerra apenas se movían. Los meses a venir podrían generar nuevas fricciones, habida cuenta de que habrá que implementar un impopular plan de movilización que podría dañar la popularidad y expectativas de quien acabe asumiéndolo, si se trata finalmente del estamento político o del militar.

Todas estas especulaciones se producen mientras en los diferentes frentes de guerra, las tropas rusas continúan con sus ofensivas, con oleadas de soldados lanzándose hacia las líneas ucranianas, destinadas a tomar localidades como Avdiivka, en el Donbás, con escaso valor estratégico y a costa de perder una gran cantidad de hombres.