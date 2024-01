El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que le ha trasladado a Estados Unidos su negativa al futuro establecimiento de un Estado palestino ante un posible fin de las hostilidades en la Franja de Gaza.

"Le dije esta verdad a nuestros amigos estadounidenses y frené el intento de que forzasen una realidad sobre nosotros que perjudicaría la seguridad de Israel", ha explicado en una rueda de prensa, agregando además que esta postura no impedirá que Israel amplíe "el círculo de paz" con los países árabes.

Netanyahu ha resaltado así que "Israel debe mantener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán" y ha apuntado a que el conflicto no es sobre "la falta de un Estado palestino", sino sobre la existencia de uno judío, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, Netanyahu ha defendido que parar los ataques en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "podría dañar la seguridad de Israel durante generaciones" y ha recordado que "solo la presión militar" conducirá a la liberación de los rehenes en el enclave palestino.

"El Gobierno, bajo mi mandato, no se conformará con nada menos que una victoria total", ha resaltado, agregando que las hostilidades se alargarán durante meses, si bien Israel está dispuesta a luchar "en todos los frentes hasta que todos los objetivos sean conseguidos.