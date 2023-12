La situación en Gaza es ya “apocalíptica” y “catastrófica”. Entre un 60 y 70% de los muertos son civiles y el 85% de la población vive desplazada. Ante este preocupante escenario la Unión Europea se plantea ya dar nuevos pasos e imponer más sanciones. Según ha confirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la intención de la UE es actuar contra Hamás y contra los “colonos radicales isralíes” que atacan a palestinos en Cisjordania, en línea con las sanciones de Estados Unidos.

La idea de imponer nuevas sanciones contra Hamás, la organización islamista incluida en la lista europea de organizaciones terroristas, la han puesto sobre la mesa Francia, Italia y Alemania. Según ha explicado Borrell ningún Estado miembro se ha opuesto por lo que ahora se planteará al Consejo para su adopción. Paralelamente, el jefe de la diplomacia europea se ha comprometido a presentar una propuesta para castigar a los colonos extremistas que atacan palestinos en Cisjordania. “Hay que pasar de las palabras a los hechos. Dejar de decir que estamos preocupados, que lo estamos, y pasar a tomar las medidas que podemos tomar contra los actos de violencia contra la población palestina en Cisjordania”, ha anunciado.

Borrell ha admitido que todavía no hay “unanimidad” pero sus servicios trabajan ya en una lista “de personas conocidas por sus actividades violentas y sus ataques contra los palestinos en Cisjordania” y que pondrá una propuesta sobre la mesa. “Propondremos sanciones contra ellos en el marco de nuestros instrumentos en defensa de los derechos humanos y los Estados miembros decidirán”, ha confirmado tras la reunión de ministros de exteriores celebrada en Bruselas.

División sobre alto el fuego

En lo que tampoco hay unanimidad, a horas de la celebración en Bruselas de un nuevo Consejo Europeo este jueves y viernes, es en la petición de un alto el fuego en nombre de los Veintisiete. Se trata de una cuestión que divide a los Estados miembros pese a las peticiones de países como España, Irlanda, Bélgica y Malta cuyos primeros ministros enviaron una carta este pasado sábado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidiendo más ambición en el mensaje que saldrá de la cumbre a finales de semana.

“Tenemos que presionar por una larga pausa, una tregua sostenible, que lleve a un alto el fuego”, ha defendido la ministra de exteriores de Francia, Catherine Colonna. Se trata de un asunto que regresará este martes a la asamblea general de Naciones Unidas, tras el veto de Estados Unidos a la propuesta planteada por Emiratos Arabes Unidos. Borrell ha reconocido que no sabe qué ocurrirá ni si los Veintisiete votarán unidos o mostrarán su división como en el voto de finales de octubre.

En todo caso, la voz de alarma vuelve a dispararse. “Los bombardeos continúan con una intensidad extraordinaria y desde foros como el G7 hemos pedido que Israel no use en el sur las mismas tácticas que en el norte de Gaza, pero son las mismas o incluso peor", ha alertado Borrell que ha calificado de “oscuras” las perspectivas del territorio palestino donde ya no hay ni refugios ni lugares seguros.