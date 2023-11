Las tres mujeres que sostienen a Javier Milei: 'el Jefe', la novia imitadora y la temible vicepresidenta

"Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei". La maestra de ceremonias en la noche de su victoria en Buenos Aires fue Karina, la hermana menor y, como le llama el anarcocapitalista, "la gran arquitecta". Pero Milei confunde deliberadamente los géneros y también la llama "el Jefe". Y esa manera masculinizada y con mayúsculas de nombrarla se ha convertido en un lugar común entre los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) que, en el domingo triunfal, corearon el apodo convencidos de que no se trata de un error gramatical.

De acuerdo con la revista Noticias, Karina, de 51 años, "no va a necesitar cargo en el próximo Gobierno" de la ultraderecha. Su relación con la política es nueva y viene precedida por la afición a la pintura, la organización de eventos, la venta de tortas en Instagram y las manualidades. El salto de la repostería y el tarot a los asuntos estatales se ha dado en pocos años. Pero, sobre todo, ella es el sostén afectivo del hombre que gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre tras derrotaren en las urnas a Sergio Massa. "Es el ser humano más maravilloso del planeta", dijo sobre ella el sucesor de Alberto Fernández. El futuro mandatario, quien ha comenzado a estudiar la Torá con un rabino ortodoxo, la ha comparado con Moisés. Ese papel bíblico le ubica a él apenas en un lugar de "divulgador". Es tan intenso lo que les une que tuvo que negar la existencia de un trasfondo incestuoso.

Como el exportero y economista, Karina no tiene hijos. Vive cerca de sus padres y fue el nexo entre ellos y el próximo presidente después de décadas de enemistad, al punto de declararlos muertos debido a una crianza marcada por las palizas y los daños psicológicos. Pero la hermana acercó puentes antes de la pandemia. Durante la cuarentena, Milei volvió al hogar familiar. La muerte de una de sus mascotas motorizó ese retorno.

Sostiene Noticias que el papel de la hermana no se entiende sin "el miedo de Milei a la más profunda soledad". Pero el vínculo afectivo es también del orden político. El diario La Nación asegura que fue Karina la promotora del sorteo del salario de su hermano al llegar al Congreso, una acción de alto impacto mediático que contribuyó a la construcción masiva de su figura.

A medida que se fueron acercando a la presidencia, los hermanos funcionaron como una dupla de poder. Pero es Karina la que parece tener la última palabra muchas veces en muchos aspectos tácticos u organizativos. Puede premiar o expulsar a personas del entorno con una autoridad que intimida. Es una voz de mando que no llega fuera del cuartel de LLA. Karina tiene un fuerte lado oculto, al punto de que casi no se la escucha hablar en público. Ese misterio solo fue quebrado durante el debate presidencial con Sergio Massa cuando dijo unas breves palabras ante la prensa.

Fátima, la primera dama

Los medios de comunicación argentinos aseguran que Karina no tiene una buena relación con la novia del líder de LLA, Fátima Florez. La comediante e imitadora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sentido el límite que le impone la cuñada. El noviazgo empezó hace cuatro meses y medio. La pareja se conoció en un estudio de televisión, durante el programa de la nonagenaria presentadora Mirtha Legrand.

No han faltado oportunidades en las que las tertulias televisivas han arrojado una luz de sospecha sobre la relación, dejando entrever que podría tratarse de un ardid para hacer de Milei un candidato más familiar. Esas conjeturas se han disipado. Milei llegó a asegurar durante una entrevista que la imitadora es una mujer deseada por todo el país pero es su exclusivo objeto de pertenencia. "Mientras que esos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas". Florez no reaccionó frente a semejantes expresiones. Le acompañó en parte de la campaña electoral y cuando salió en público a festejar su victoria en los comicios. No pudo dejar sus habilidades de lado y, en medio de la euforia por el triunfo, imitó a su novio haciendo una mímica festiva de su discurso. El momento alegre fue cortado de seco por una mirada fulminante de 'el Jefe'.

Milei ha sido preguntado sobre las posibles funciones de su novia cuando inicie su gestión presidencial. La expresión "primera dama" ha estado al orden del día. "Es una mujer brillante, más allá de mi vínculo sentimental con ella, y es exitosa sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio", ha manifestado sobre sus espectáculos. "Ese es el valor que ella aporta. ¿Por qué yo debería ser tan egoísta de privar a los argentinos de disfrutarla? Además, ella ha forjado su carrera artística en base a muchísimo esfuerzo y, consecuentemente, debe continuar con eso que es lo que ha decidido para su vida". A su vez, ha descartado que, al menos en el corto plazo, vivan juntos en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia norte de la capital. "Somos novios todavía, no vivimos juntos".

La otra Victoria

Existe una tercera mujer alrededor del fenómeno político llamado Milei aunque no esté asociada a cuestiones sentimentales. Se trata de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, portavoz del rechazo de la ultraderecha a los consensos sobre el horror vivido hace casi medio siglo bajo una dictadura militar. La abogada Villarruel no parece empatizar demasiado con Karina. Pero esa no es necesariamente la razón por la cual intenta tener un perfil propio. Fiel a su condición de hija de un oficial con un pasado contrainsurgente que se negó a jurar en democracia por la Constitución, la próxima vicepresidenta manejará las áreas de Defensa y Seguridad.

Villarruel aspira a tener alas propias y ser la portavoz de proyectos que provocarán nuevos cismas en la sociedad, entre ellos la derogación de la ley que despenaliza el aborto. No se descarta que promueva una amnistía para represores encarcelados por haber violado los derechos humanos.