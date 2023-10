Desde a Irak a Siria pasando por Yemen y el Líbano, el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y su población civil han despertado varios conflictos en la región de Oriente Próximo que habían bajado en intensidad durante los últimos meses y años.

En todos, sin embargo, hay un denominador común: Irán y sus milicias afines. "Avisamos a Estados Unidos y a su títere Israel que si no paran inmediatamente con los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Gaza, todo es posible. La región saldrá fuera de control", ha dicho esta semana el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, al tiempo que ha amenazado con lanzar una acción "severa y amarga de grandes repercusiones".

A pesar de estas palabras y de que muchas voces aseguran que Teherán pudo haber tenido algún tipo de rol secundario en el ataque de Hamás, por el momento Irán no se ha involucrado oficialmente en el conflicto entre Israel y la milicia palestina.

Pero la no oficialidad de la involucración iraní no significa que el régimen de los ayatolás no esté sobre el terreno: todas las milicias y grupos armados afines a Teherán han aumentado el nivel de alerta y acción en sus respectivos países. El caso más claro es el del Líbano, donde Hizbulá ha realizado combates esporádicos contra Israel a través de la frontera entre ambos países. Pero hay más.

Ataques constantes

"Estamos viendo el prospecto de una escalada en el número de ataques contra las fuerzas y personal estadounidense en la región en un corto plazo. Estos ataques provienen siempre de las fuerzas afines a Irán, y en última instancia de Irán", ha dicho este miércoles de madrugada el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder. "Siempre nos reservamos el derecho a defendernos, y no dudaremos en tomar ninguna acción cuando sea necesario con tal de proteger nuestras fuerzas e intereses en el extranjero", ha añadido.

En su rueda de prensa, de hecho, Ryder ha confirmado que casi una treintena de soldados estadounidenses han resultado heridos en la última semana por ataques de estas milicias contra posiciones y bases de EEUU. Estos ataques han sido hechos por drones kamikaze o morteros, y han ocurrido diariamente en los últimos días: tan solo en la última semana, diez en Irak y cuatro en Siria. En Yemen, además, los rebeldes hutíes dispararon contra un barco de guerra estadounidense el pasado viernes.

"Si algún grupo o país está intentando que este conflicto [entre Israel y Hamás] se esparza para tomar provecho de esta situación tan desafortunada... nuestro consejo es que no lo intenten", dijo este fin de semana el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

Precisamente, este miércoles, dirigentes de Hamás, Hizbulá y la Yihad Islámica Palestina se han reunido para coordinar sus acciones "para lograr una victoria real de la resistencia en Gaza y Palestina". El encuentro, en un lugar indeterminado, ha estado presidido por dos retratos de los líderes supremos de Irán, el fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini y el actual Alí Jamenei.

"Listos para el combate"

Según han explicado a la prensa fuentes anónimas en el Gobierno iraní, Teherán se encuentra ahora mismo en medio de dos tendencias opuestas: Irán no quiere declararle la guerra abiertamente a su enemigo histórico, Israel, pero tampoco quiere mostrarse débil ante la situación. Es por ello, explican los expertos, que son las milicias afines a Irán las que llevan a cabo los ataques y bombardeos, constantes pero por el momento tímidos.

"Ante la crisis en Gaza y la potencialidad que existe de que el conflicto se expanda, los grupos apoyados por Irán están intentando mostrar unidad con sus acciones, mostrándose esencialmente listos para el combate como una sola fuerza cuando sea necesario", escriben en un informe del think tank Washington Institute los expertos Amir al Kaabi, Michael Knights y Hamdi Malik.

"Esta unidad en sus acciones sugiere claramente que la Guardia Revolucionaria iraní y su brazo en el extranjero, la Fuerza Quds —Quds significa Jerusalén en árabe— está amasando y juntando a sus grupos en Irak, que tradicionalmente están más ocupados en pugnar por gobernar localmente", continúan los tres analistas.

Ante la escalada de tensiones, EEUU ha anunciado el envío de más equipamiento militar y antiaéreo a sus bases de la región. Irán ya ha avisado: una ofensiva terrestre israelí contra Gaza incendiaría aún más todo Oriente Próximo.