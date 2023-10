Cuno Tarfusser, exjuez de la Corte Penal Internacional: "Se están cometiendo crímenes de guerra. Los civiles de Israel y Gaza no pueden ser objetivos"

El italiano Cuno Tarfusser (Merano, 1954) fue juez de la Corte Penal Internacional (CPI) por 10 años, de 2009 a 2019, lo que lo llevó a tocar con mano muchas de las frustraciones que conlleva trabajar con el derecho internacional, una materia en la que muchas veces se pierde. Le entrevistamos con la guerra de Israel contra Gaza en un momento muy crítico y cuando ya hay diversas voces que se interrogan sobre qué puede hacer la justicia internacional para dar algo de alivio a las víctimas y castigar a los culpables de crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto.

Desde un punto de vista jurídico, ¿cuán grave es el bloqueo actual, un asedio a un territorio al que se le impide también acceso a agua, comida, medicinas…?

También en la guerra hay reglas. Es el derecho internacional humanitario (DIH), o jus in bello, el que regula la forma en que se conducen las hostilidades. En el momento en el que son involucrados niños, mujeres, ancianos y cualquier persona que no es un combatiente, se está violando el derecho internacional humanitario. Punto.

¿Cómo eso se concilia con el derecho de legítima defensa de Israel?

El derecho de defensa de Israel solo puede ser militar, no puede ser una defensa a ultranza, indiscriminada y no proporcional. Tampoco es posible, como a menudo sucede en las guerras, que por uno matas a cien, debe haber un mínimo de proporción.

¿Ve indicios de crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y Gaza?

De todo tipo. Por supuesto que se están cometiendo crímenes de guerra. Lo que mencioné antes: los Convenios de Ginebra distinguen con precisión quién puede ser un objetivo militar y quién no puede serlo. Los civiles de ambos bandos no pueden ser objetivos.

Algunos acusan a las autoridades israelíes de estar cometiendo un genocidio.

No, no y no. Se habla de genocidio con mucha facilidad y eso es un error. El genocidio es la intención de destruir a una población por razones religiosas, étnicas, sexuales, entre otras. Y además, es extremadamente difícil de probar.

Sin hablar de genocidio, pero hablando de todos los demás crímenes de guerra, ¿qué tribunales internacionales pueden intervenir, abrir investigaciones y juzgar estos delitos?

Solo la Corte Penal Internacional (CPI) o los tribunales locales, es decir, los tribunales israelíes o los palestinos. De hecho, la CPI existe para juzgar a personas que pertenecen a Estados que no quieren o no pueden juzgar a esos crímenes.

Sin embargo, Israel, por ejemplo, no ratificó el Estatuto de Roma que dispuso la creación de la CPI.

Sí. Y Palestina tampoco, pero hace algunos años reconoció su jurisdicción. Es similar al caso de Ucrania que tampoco ratificó pero reconoció la jurisdicción de la CPI. Esto significa que la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos por palestinos en Israel, pero también por israelíes en Palestina.

La CPI hizo un llamamiento para poder investigar. ¿De qué tiempos hablamos para llegar a un eventual juicio?

Es difícil hablar de esto también porque el personal y los recursos de la CPI son limitados y ya hay una gran investigación abierto por la guerra de Rusia en Ucrania. Además, ahora mismo es extremadamente difícil recoger pruebas con la guerra [entre Israel y Gaza] en curso.

¿La política puede intervenir?

Claro, puede intervenir para acelerar o bloquear cualquier investigación. Esto se hace quitándoles recursos a la CPI. Habrá que ver qué pasa a finales de noviembre, inicios de diciembre, cuando se celebrará la asamblea de los Estados miembros del Estatuto [de Roma], que es la que decide sobre los presupuestos de la corte. Otra dificultad es ejecutar los mandatos de captura, pues la corte no tiene ese poder [razón por la que sólo podría ejecutar una eventual orden de detención las autoridades de Estados firmantes si la persona acusada viaja a esos países].

¿El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, podría sentarse un día en el banquillo de los imputados?

Difícil. Porque esa razón que le acabo de decir, dado que no se puede procesar a personas que no están físicamente presentes. Es una corte que no prevé los juicios en ausencia.

¿Esta guerra es una nueva prueba para el derecho internacional?

Sí, sin duda. Cuando se creó la CPI era algo muy futurista y novedoso, pero con el desarrollo tan conflictivo de la humanidad, se ha revelado un organismo demasiado débil. Hoy la CPI no está a la altura. Yo viví de cerca los años 90 y con respecto a ese período ha habido una involución. Los años 90 fueron años de apertura, internacionalización, solidaridad, de buscar sinergias entre los Estados. Ahora hemos retrocedido. Y esto me preocupa mucho.