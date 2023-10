Islam dormía en su casa cuando, a la una de la mañana, una bomba arrasó un edificio cercano. "El sonido fue brutal, la casa empezó a temblar. Fuimos corriendo a por los niños que no paraban de llorar y casi nos ahogamos todos por el polvo y los gases de la explosión. No podíamos respirar", recuerda.

Ese día empezó la huida de esta doctora valenciana afincada en Gaza, junto a su marido y sus hijos de dos años y tres meses. Pasó de vivir en un barrio céntrico, lleno de tiendas y restaurantes, a estar metida en una guerra. Huyó una vez cuando las bombas borraron su casa y su barrio, y la segunda cuando hicieron lo mismo con la casa de sus padres.

Ahora se han separado. Sus padres están en casa de unos conocidos, más al norte, y ellos en el piso de sus suegros en una localidad cercana al este. No tienen ni luz, ni agua, ni suministros, y el Internet y la cobertura llegan a cuentagotas, con apagones que duran horas. "Hervimos agua dos veces para poder hacer los biberones, y la gente que está haciendo milagros para poder cargar el teléfono móvil", explica Islam.

No ha pensado en qué hará después, con su casa y su barrio arrasados por los misiles israelíes. Ahora solo quiere escapar como sea de Gaza. "Es un bombardeo de 24 horas, no puedes ni pensar. Casi siempre tenemos helicópteros por encima de nuestras cabezas lanzando misiles. Unos caen lejos, pero otros mucho más cerca...", cuenta.

Refugiados en su propio país

Israel exigió ayer que un millón de palestinos (la mitad de la población) se desplazaran hacia el sur de la franja de Gaza en el anuncio de una incursión terrestre al territorio. Aunque creó un corredor humanitario, Islam (como otros tantos palestinos) no se van a mover. "En el sur no tengo a nada ni a nadie ¿Qué voy a hacer? ¿Quedarme en la calle con mi hijo de dos años y mi bebé? Además, nada nos garantiza que nos vayan a bombardear también allí. Prefiero tener un techo sobre mi cabeza", explica.

Por otro lado, explica que es "imposible" que ese número de palestinos se desplace hacia el sur. La franja tiene una población de 2,2 millones de habitantes, y ya es el territorio con mayor densidad de población de todo el mundo. "Ya estamos masificados ¿Cómo se van a desplazar un millón de personas a un sitio tan pequeño? No podemos"; cuenta. El 43 % de la población de la franja de Gaza son menores de 15 años, según la oficina para los refugiados palestinos de Naciones Unidas (UNRWA).

Islam tiene la nacionalidad española porque se crio en Valencia, pero llegó a Gaza hace 5 años para dirigir el área de nutrición de un hospital. Denuncia que a día de hoy el consulado español no tiene preparado ningún plan de evacuación "a corto ni a largo plazo". "No nos pueden mandar un vehículo seguro para sacarnos, pero con los españoles atrapados en Israel sí que lo hicieron. Solo pedimos que nos saquen a nosotros también de aquí, porque no hay manera de salir de Gaza", lamenta.

"Todos entienden el sonido de las bombas"

Islam intenta jugar con sus hijos en la casa donde está alojada, pero aunque sean muy pequeños "todo el mundo entiende el sonido de las bombas. Tienen muchísimo miedo porque no paran de caer todo el día", explica. A eso se suma la carencia de productos durante la guerra; "no sé hasta cuando tendré pañales y leche para mi bebé", lamenta.

Esta valenciana critica el ataque indiscriminado de Israel contra los civiles gazatíes, en lugar de bombardear "objetivos militares de Hamás" como aseguró su gobierno. "Los hospitales están llenos de niños. Están lanzando bombas en edificios con la gente dentro, es una masacre para erradicar a los palestinos ¿Por qué están bombardeando universidades, hospitales y colegios? ¿También son bases militares? ¿Las zonas de ocio y los restaurantes también?", lamenta.