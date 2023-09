Varios partidos políticos en Portugal reaccionaron este domingo a unas declaraciones del viernes del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre el escote de una joven durante una visita a Canadá, que se han hecho virales este fin de semana.

La escena, captada por las cámaras de televisión, ocurrió en Toronto (Canadá) el viernes cuando Rebelo de Sousa daba un paseo por el barrio Little Portugal para verse con miembros de la comunidad portuguesa en el país norteamericano.

Hubo un punto en que el presidente portugués se paró a conversar con una madre y una hija, y les dijo con sorna: "La hija es más guapa que la madre. Su hija todavía va a pillar una gripe, ¿no ha visto cómo es su escote?".

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a estar no centro de uma polémica nas redes sociais. https://t.co/fPdHD9J3ap — TVI Notícias (@tviultimas) 16 de septiembre de 2023

Vídeo viralizado

El vídeo de ese instante se ha viralizado y no han parado de arreciar las críticas contra el jefe de Estado luso, de 74 años.

Uno de los fundadores del partido ecologista Livre, Rui Tavares, ha explicado este domingo en declaraciones al diario 'Público' que estos comentarios no representan el deber que tiene un presidente de la República de "defender el derecho de las personas a su autonomía y de respetar las elecciones de sus conciudadanos".

Tavares considera que, con sus palabras, Rebelo de Sousa "acaba colocando a una conciudadana en una posición que no ha escogido y que es muy probablemente incómoda".

Por su parte, la portavoz del partido animalista PAN, Inês de Sousa Real, ha opinado que el mandatario debería aclarar si su comentario fue hecho "sin malicia" y "reforzar la importancia de que no se normalicen estos comentarios".

"Hemos tenido recientemente el caso Rubiales en España y la comunidad internacional se movilizó", ha recordado la portavoz.

"No estamos para equiparar la gravedad de las situaciones -ha continuado-, pero la verdad es que no podemos olvidar que vivimos en un mundo donde existe una violencia doméstica y un asedio bastante acentuados, y donde muchas veces las palabras proferidas sin malicia puede ser vistas para legitimar comportamientos con otras intenciones".

De Sousa Real y Tavares reaccionaron después de que la secretaria general del partido socialista Isabel Moreira lo hiciera el viernes por la noche en la red social X (antiguo Twitter).

"La noción se explica por sí misma. Estamos en 2023. No se trata de una mujer a la que no se conoce y a la que se le hace una 'broma' sobre su peso. No es una 'broma' sobre un escote. Quien no haya entendido esto y es PR [siglas de relaciones públicas en inglés], aprenda. Y pida disculpas. El sexismo nos mata. No es gracioso", ha zanjado Moreira.

A noção explica - se . Estamos em 2023. Não se trata uma mulher que não se conhece por tu fazendo uma “piada” sobre o seu peso. Não se faz uma “piada” sobre um decote . Quem ainda não percebeu isto e é PR, aprenda . E peça desculpas . O sexismo dá cabo de nós. Não tem piada . — Isabel Moreira (@IsabelLMMoreira) 15 de septiembre de 2023

No es la primera vez que Rebelo de Sousa protagoniza una polémica de este tipo, ya que el fin de semana pasado ya causaron revuelo unas palabras suyas durante una visita a la región de Alentejo cuando le ofreció un asiento a una mujer y preguntó "¿la silla aguanta?".

A finales de agosto, Rebelo de Sousa ya ocasionó polémica cuando comentando el caso del beso del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso, afirmó que se trataba de "una cuestión menor" si se comparaba con la guerra en Ucrania.