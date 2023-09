El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dado este lunes marcha atrás tras comprometerse a no detener a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en caso de que viaje a la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro, a pesar de la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.

En una entrevista con una televisión india, Lula realizó la polémica promesa de no arrestar a Putin y cuestionó la participación de su país en la CPI cuando otros grandes países no son signatarios del Estatuto de Roma, que le dio origen. "Tenemos que estudiar mucho eso de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es firmante. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar un acuerdo que EEUU no acepta?", cuestionó.

Según el presidente brasileño, "los países emergentes son firmantes de cosas que les perjudican"." Lo voy a pensar bien", añadió, aunque subrayó que eso no significaba que fuera a sacar a su país de la CPI. "Solo quiero saber por qué Brasil es signatario pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es", remachó. Hasta 123 países han firmado el Estatuto de Roma y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.

Este lunes, Lula se ha mostrado más comedido y ha asegurado que la detención o no de Putin no es un asunto del Gobierno. "Es la justicia la que va a decidir", ha señalado en rueda de prensa.

Los grandes ausentes

La CPI emitió el pasado mes de marzo una orden de arresto contra el presidente ruso por la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión de Ucrania, tras lo que Putin se ha ausentado de varias reuniones de alto nivel, como la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) organizada recientemente en el país africano. Esta es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Lula, que recibió el domingo la presidencia del G20 de manos de la India, espera, ha manifestado, que los grandes ausentes en la cita de Nueva Deli, los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia asistan a la próxima cumbre del G20 que se celebrará en el país sudamericano en noviembre de 2024. "No sé por qué el presidente Xi y el presidente Putin no vinieron. Los invitaremos, esperamos que participen. Espero que cuando celebremos la cumbre la guerra haya terminado".

Putin no participó en la cumbre de Nueva Deli el fin de semana pasado, si bien no se han explicado sus razones precisas, ya que la India no ha reafirmado el Estatuto de Roma.