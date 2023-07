¿Hay vida inteligente más allá del planeta Tierra? La ciencia lleva décadas intentando dar respuesta a una incógnita que inquieta a millones de personas en todo el mundo. Aunque hasta ahora no existe ninguna evidencia que pruebe que los ovnis (objetos voladores no identificados) son extraterrestres, esta convicción se ha visto reforzada en las últimas semanas por las declaraciones de David Grusch, el exmilitar que asegura que Estados Unidos posee naves "intactas y parcialmente intactas de origen no humano" así como restos biológicos de sus tripulantes.

En su comparencia ante el Congreso este miércoles, Grusch habló de un programa secreto que ha enzarzado al gobierno estadounidense en una "Guerra Fría públicamente desconocida" con naciones adversarias para hacerse con el control de la tecnología que utilizarían las supuestas aeronaves alienígenas para así "obtener ventajas asimétricas de defensa nacional". Esta "carrera armamentística" se habría mantenido en silencio durante "80 años" y la Casa Blanca, sostiene, habría "ocultado ilegalmente" la existencia de esa iniciativa, algo que el Pentágono ha rechazado.

Las tesis de Grusch van mucho más allá. Antes de comparecer bajo juramento ante los congresistas, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea afirmó en varias entrevistas que hay pruebas de "actividad malévola" de ovnis "del tamaño de un campo de fútbol", que se habrían perpetrado asesinatos para encubrir esos programas clandestinos y que el Vaticano ayudó a EEUU a obtener una nave espacial que fue derribada el año 1933 en Italia por el régimen fascista de Benito Mussolini. Incluso abrió la puerta a que esos presuntos ovnis sean de otra dimensión. "Podría ser que no fuera necesariamente extraterrestre y que en realidad procediera de un espacio físico de dimensiones superiores que podría estar situado aquí mismo", explicó a 'NewsNation'. Todo ello ha relanzado el interés por este fenómeno.

¿Quién es Grusch?

El caso levanta muchos interrogantes. La identidad de David Charles Grusch fue revelada en un reportaje publicado el pasado 5 de junio en 'The Debrief', una página web centrada en información científica y de defensa. Condecorado tras combatir en Afgánistan, este militar de 36 años ha trabajado en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y en la Oficina Nacional de Reconocimiento, una de las cinco grandes agencias de inteligencia del país. También fue miembro del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, especializado en investigar el fenómeno de los ovnis. En 2022 presentó una denuncia después que se le "denegase el acceso" al programa gubernamental.

Publicaciones como 'New York Magazine' hablan de Grusch como una fuente "que merece la pena tomar en serio". Sin embargo, grandes medios a los que se ofreció la historia como 'The New York Times', 'Politico' o 'The Washington Post' la rechazaron al considerar que no era publicable o que no había forma de verificar las palabras del exmilitar. Finalmente se publicó en 'The Debrief', publicación que otros medios como 'Vox' han catalogado de dar un trato "amistoso" al tema extraterrestre. Sus acusaciones llevaron a los republicanos a abrir rápidamente una investigación.

Material clasificado

Tanto ante el Congreso como con la prensa, Grusch ha admitido no tener conocimiento de primera mano sobre ese supuesto programa secreto. No ha visto ni las naves ni los restos de "origen no humano" de los que habla, sino que cuenta lo que presuntamente le han filtrado otras fuentes que sí habrían tenido ese contacto. Grusch ha insistido en que no puede revelar sus identidades porque se trata de material clasificado y de hacerlo estaría cometiendo un delito.

Los periodistas a los que filtró esa información tampoco han visto ningún documento gráfico que pruebe esa tesis, si bien aseguran haber hablado con otras fuentes de los servicios de inteligencia que "corroboran" la historia.

¿Qué hay de cierto y qué no? EEUU lleva más de un lustro reconociendo abiertamente que se han avistado objetos extraños en el cielo. El exdirector de la CIA durante el mandato de Barack Obama, John Brennan, incluso dijo que podría tratarse de "algún tipo de actividad que algunos podrían decir que constituye una forma diferente de vida". Es por eso que en 2020 el Pentágono creó el grupo de investigación en el que trabajó Grusch. En las próximas semanas, sus afirmaciones serán revisadas por la comunidad de inteligencia y por el Congreso estadounidense.