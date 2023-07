Nicolás Maduro se abroquela y emite señales que parecen poner en peligro la realización de unas elecciones presidenciales de 2024 consensuadas con la oposición y la comunidad internacional. El primer indicio fue la inhabilitación de las candidaturas de María Corina Machado y Henrique Capriles. Las otras dos pistas sucedieron casi al mismo tiempo. El presidente reordenó los altos mandos y ratificó a un "duro" entre los duros, en el ministerio de Defensa, el Jefe Vladimir Padrino López. A la vez, la principal autoridad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunció que Venezuela no autorizará la presencia de una Misión de Observación de la Unión Europea en los comicios venideros.

"No tenemos tiempo para considerar la solicitud que nos hacen para venir. Te lo digo directamente, Josep Borrell, mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, ustedes no van a venir. Aquí no va a venir ninguna misión de Europa", dijo Rodríguez, quien también se desempeña como jefe de la delegación que negocia con la oposición en México una salida al conflicto interno.

Rodríguez es psiquiatra y conoce qué palabras decir en público cuando es necesario. Su intervención fue en respuesta a un pronunciamiento de la Eurocámara por las inhabilitaciones, pero a la vez parece presagiar un endurecimiento en las relaciones con la oposición. La alusión al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores de la UE le añadió mayor rispidez a la respuesta de Caracas. "Las elecciones en Venezuela las hacemos los venezolanos. Aquí no va a entrar ninguna misión de observación europea, no vuelven por colonialistas, representantes de esa reducta de Europa, imperial, asesina esclavista".

Pedidos a Maduro

En su balance de observación de las elecciones de 2021, la comitiva de la UE había formulado en su informe medidas tendientes a separar los Poderes Públicos para evitar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), claramente alineado con el Palacio de Miraflores, interfiera con las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya directiva debe renovarse después de una ola de renuncias de sus miembros oficialistas. La UE solicitó además en ese momento el cese de las inhabilitaciones a ejercer cargos electivos, y la liberación de los presos políticos, como garantías mínimas para que la celebración de la contienda. Aquel informe fue presentado a distancia. La comisión no fue autorizada a venir al país.

"Nos han mandado emisarios para pedirnos que permitamos la observación electoral para las elecciones presidenciales y respondemos formalmente que no tenemos tiempo para responder a esa solicitud", añadió Rodríguez. A su vez, sostuvo que al eurodiputado Leopoldo López Gil, padre del líder de la derechista Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente exiliado, de ser el autor de la resolución de la eurocámara.

La respuesta de Rodríguez tiene lugar en momentos que debe reordenarse el CNE y cuando la oposición calienta motores para marchar a una primaria que decidirá una candidatura presidencial conjunta. Machado encabeza las preferencias de las primeras encuestas.