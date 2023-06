El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este viernes la aprobación en el Congreso del acuerdo sobre el techo de la deuda como un logro “crítico” con el que se ha “evitado una crisis y un colapso económicos”. “Nadie consiguió todo lo que quería pero el pueblo estadounidense tuvo lo que necesitaba”, dijo el mandatario, que finalmente firmara la ley este sábado, cuando las cámaras acaben procesos técnicos y dos días antes de la fecha en que se había advertido que el país se quedaría sin fondos para hacer frente a sus obligaciones de pago y entraría en impago.

Su discurso de 12 minutos desde el Despacho Oval era el primero de su presidencia en ese escenario, habitual para mensajes de temas de gran calado. Y en la intervención el mandatario puso especial énfasis en destacar el respaldo de los dos partidos con que fue aprobado por las dos Cámaras el acuerdo que él negoció con el líder republicano de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Ese respaldo, dijo, fue “mucho más bipartidista de lo que nadie creyó posible”.

El presidente aprovechó el discurso para incidir repetidamente en su apuesta por la negociación y alabó profusamente a McCarthy, asegurando que ambos fueron “directos con el otro, completamente honestos y respetuosos” y que “las dos partes operaron de buena fe”. Pero no mencionó que finalmente hubo más votos demócratas que republicanos en ambas cámaras para sacar adelante la legislación, que ha topado también con rechazo en las dos formaciones. Los republicanos más conservadores consideran que no incluye recortes de gasto suficientes, y los demócratas más progresistas que hace demasiadas concesiones.

El bipartidismo y 2024

Su apuesta por el bipartidismo, y su presentación como un negociador experimentado y capaz de alcanzar compromisos con sus rivales, ya fue central en la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca y va a ser fundamental también ahora en su búsqueda de la reelección en 2024. Y Biden se encargó de dejarlo claro en su intervención. “Cuando me presenté a presidente se me dijo que los días de bipartidismo habían acabado, que demócratas y republicanos no podían ya trabajar juntos, pero me negué a creerlo, porque EEUU nunca puede rendirse a esa forma de pensar”, dijo. “La única forma en que la democracia estadounidense puede funcionar es a través de compromiso y consenso”.

En el discurso, no obstante, Biden también insistió en defender una agenda que le enfrenta con los republicanos, incluyendo esfuerzos por elevar los impuestos a las rentas más altas o incrementar el gasto en iniciativas para combatir la emergencia climática, propuestas que no tienen ninguna opción en el Washington de poder dividido, o en aplaudir logros de la primera mitad de su mandato que sacó adelante solo con votos demócratas cuando su partido controlaba las dos cámaras.

También en una alusión indirecta a Donald Trump, máximo favorito para volver a enfrentarse con él en 2024 y que en su aparición en el mes pasado en CNN llamó a no ceder en las negociaciones del techo de la deuda aunque llevara a EEUU al impago, Biden denunció las “voces extremas” que amenazaban con arrastrar al país a esa situación inédita en los 247 años de historia del país. “Nada habría sido más irresponsable, más catastrófico”, aseguró. “La economía habría sido arrojada a una recesión”.