En una resolución aprobada por amplia mayoría a mediados de septiembre pasado, el Parlamento Europeo proclamaba alto y claro que Hungría no es una democracia plena sino un "régimen híbrido de autocracia electoral" que representa una amenaza sistémica y un riesgo claro de violación grave de los valores europeos. Ocho meses después los eurodiputados han vuelto a la carga con otra resolución, que se votará este jueves y que cuenta con el apoyo de todos los grandes grupos, en la que cuestionan la "credibilidad" del país que lidera Víktor Orban para ocupar la presidencia rotatoria de la UE durante el segundo semestre de 2024. Una idea que ha logrado un apoyo generalizado de los grandes grupos en el hemiciclo pero a la que, de momento, siguen haciendo oídos sordos los gobiernos.

"Somos de la opinión de que las autoridades húngaras están trabajando de manera constructiva y estrecha con la Comisión Europea para lograr resultados", ha valorado este miércoles Peter Kullgren, ministro de Asuntos Rurales e Infraestructuras de Suecia, en nombre de la presidencia rotatoria durante su intervención inicial en el debate sobre el Estado de derecho y la congelación de fondos a Hungría en el que no ha mencionado la posibilidad de tomar medidas para limitar el papel húngaro en su presidencia europea. "Tenemos las herramientas necesarias y procedimientos en curso para garantizar que se mantengan nuestros derechos fundamentales", ha recordado. Durante el turno de respuesta sí ha recogido brevemente el guante pero se ha limitado a recordar que asumir la presidencia supone defender el interés de la UE en su conjunto. "Todos los Estados miembros tienen que estar listos a asumir esa responsabilidad que es muy importante", ha añadido.

Pese a la fuerte presión de los eurodiputados no parece haber apetito en el Consejo para privar a Hungría de su presidencia rotatoria de la UE que llegará además en un período de poca actividad, ya que coincidirá con el inicio de la nueva legislatura. "Tendremos que estudiarlo pero no prejuzgamos ninguna opción. Somos muy cautelosos porque fijaría un precedente", aseguran fuentes diplomáticas que consideran que retirar la presidencia rotatoria a un país como Hungría podría lograr el efecto contrario. "De hacer algo así se estarías dando a aquellos que son muy críticos con la UE en Hungría más razones para demoler lo que hemos tratado de construir gradualmente durante los últimos años. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa, entre ellos la guerra en Ucrania y el paquete de sanciones que todavía debe ser aprobado. No va a ser cambiando el orden de la presidencia rotatoria que vamos a resolver todas estas cuestiones", sostienen.

Presión al Consejo

"La primera resolución del Parlamento Europeo es de 2011, 12 años de declive y cinco años bajo el procedimientos del artículo 7 del Tratado. ¿Cuánto tiempo se puede estar bajo el procedimiento? Quince, veinte años, sin que nada ocurra? Cómo es posible? ¿Cómo se defiende la UE en estos casos?", se preguntaba este miércoles en rueda de prensa la eurodiputada ecologista francesa Gwendonline Delbos-Corfield, satisfecha con el revuelo causado por el proyecto de resolución y la idea de retrasar la presidencia rotatoria húngara de la UE. "No le decimos al Consejo lo que debe hacer pero le pedimos que encuentre una solución adecuada para proteger la UE y los valores fundamentales", añadía.

La posición de los ecologistas es compartida por populares, socialdemócratas y liberales. "El Consejo debe entender la seriedad de lo que está ocurriendo. Hungría ya no es una democracia", ha advertido el socialista holandés Thijs Reuten. "Esperar una reacción fuerte del Consejo es como esperar a Godot", ha lamentado la liberal Sophie in’t Veld, que reconoce que aunque es el Consejo el que debe determinar qué hacer con la presidencia rotatoria "le recomendamos encarecidamente que hablen con Orban y le convenzan de que se salte su turno". De lo contrario, advierte que la Eurocámara no es del todo impotente.

"Los tratados europeos no dicen nada sobre la obligación del Parlamento Europeo de trabajar con la presidencia del Consejo y de qué manera", ha destacado, apuntando a la posibilidad de limitar la visibilidad de la presidencia húngara, de dar visibilidad a la oposición y de utilizar el procedimiento normal de negociación para limitar el papel del Gobierno húngaro en la negociación de compromiso. "Podemos pensar en muchas más formas de despojar a la presidencia de todas las oportunidades para Orban de convertirla en un podio para sí mismo, convertirla en un podio para el pueblo húngaro y reducir la cooperación al mínimo, esa sería mi sugerencia", ha propuesto.