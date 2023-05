"Europa debe gastar más en defensa". El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que el club comunitario mandará a Ucrania los muy esperados aviones de combate F-16. "De momento no los hemos dado, pero los daremos", ha augurado.

En una charla durante la 38 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona, el diplomático español ha remarcado que Bruselas debe redoblar la ayuda militar a Kiev para que el país pueda defenderse en la guerra desatada tras la invasión de Rusia. "No se ganan elecciones diciendo que hay que gastar más en cañones, pero el mundo es como es y no como nos gustaría que fuera. Y es un mundo peligroso donde hay países no tan grandes, pero cercanos, que nos pueden causar problemas (...) Si dejamos de apoyar a Ucrania la guerra se acaba", ha apuntado.

Borrell ha celebrado que, a diferencia de lo que hizo tras la anexión rusa de Crimea en 2014, la UE ha optado ahora por armar a los ucranianos. Sin embargo, también ha hecho autocrítica con la lentitud de respuesta de los 27. "Hemos tardado demasiado en hacer cosas que era evidente que teníamos que hacer", ha señalado el diplomático español referencia al envío de tanques Leopard y de sistemas de misiles de defensa antiaérea Patriot. Durante meses, la falta de acuerdo entre los Estados miembros, que temían "enfadar" al Kremlin, bloqueó el envío de ayuda militar que tanto ha demandado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Más poder militar

Durante su intercambio de impresiones con el politólogo y director de CIDOB Pol Morillas, Borrell ha insistido en la necesidad de dotar a la UE de un mayor poder militar para solidificar su posición en el mundo. "Si queremos ser una potencia hace falta una mayor capacidad de intervención militar, para cuando sea necesaria", ha remarcado. "(Donald) Trump tenía razón cuando nos decía que la UE no aportaba su parte en la defensa de la OTAN".

Según el alto representante europeo, la crisis del coronavirus y la irrupción de la guerra en el este del continente "han demostrado nuestras carencias y limitaciones". Es por eso que, desde el acto celebrado en el Hotel W Barcelona, Borrell ha remarcado la "necesidad" de que la UE tenga más autonomía. "Nos parecía normal que Europa no produjese paracetamol o que la mayoría de nuestro gas viniese de Putin, pero cuidado, ahora las dependencias se convierten en un arma, cuando creíamos que eran una garantía de seguridad mutua entre países", ha advertido.

Preguntado por el futuro de la guerra, Borrell ha asegurado "no ser optimista", especialmente teniendo en cuenta la "voluntad clara" de Rusia de ganar la guerra y no sentarse a negociar. "La estrategia de la OTAN es hacer todo lo posible para poner a Ucrania en una posición que pueda negociar una paz sostenible", ha añadido Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la Alianza Atlántica, en la ponencia siguiente a la del miembro del PSOE. Aunque China pretende jugar un rol de mediadora entre Moscú y Kiev, la potencia asiática podría estar aprovechando el conflicto para "jugar a otro juego más grande y tratar de captar la atención del sur global" para sus propios intereses, según ha apuntado Yu Jie, investigadora senior en Chatham House.

El coste de la guerra

En material militar, la guerra de Ucrania le ha costado a la UE unos 65.000 millones de euros. Sin embargo, el alto representante ha señalado que el coste real del conflicto va mucho más allá de los tanques y los misiles. Y es que los Estados europeos se han dejado unos 700.000 millones de euros en ayudas a sus ciudadanos para paliar el aumento del precio de los alimentos y de la energía. En los próximos años, los ejércitos europeos gastarán aproximadamente 70.000 millones de euros para modernizarse.

Por otro lado, Borrell también ha remarcado la necesidad de que la UE estreche sus lazos diplomáticos con América Latina, donde aún existen recelos con la actividad exterior europea. "Si nosotros no tenemos una relación extraordinaria con ellos, otro lo hará", ha señalado, lamentando que China ya "nos ha pasado por delante".