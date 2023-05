Reino Unido ha entregado a las Fuerzas Armadas ucranianas un número desconocido todavía de unidades del mísil de largo alcance Storm Shadow, según la CNN. Fuentes citadas por el medio norteamericano afirman que el ministerio de Defensa británico habría puesto a disposición el ansiado proyectil de cara a la esperada contraofensiva dirigida por el presidente Volodímir Zelenski.

Esta misil, desarrollado por Reino Unido y Francia, tiene un alcance de unos 300 kilómetros y normalmente se utiliza desde aviones, pero también está preparado para ser usado desde barcos o submarinos. Con su autonomía podría alcanzar objetivos dentro del territorio ucraniano ocupado por Rusia del Donbás, Zaporiyia o Jersón. Según el medio norteamericano, Londres ha obtenido el compromiso por parte de las autoridades ucranianas que no será utilizado para castigar posiciones dentro de las fronteras rusas.

El Storm Shadow es un misil de crucero que vio la luz por primera vez en 1994. Puede albergar una ojiva de 450 kilogramos con los que alcanzar objetivos estratégicos lejanos, como centros de comunicaciones y de mando, aeropuertos, puertos y estaciones energéticas así como silos de munición o puentes.

Esta nueva arma puede suponer un cambio en los equilibrios bélicos, según expertos consultados por la CNN, y satisface las demandas de misiles de largo alcance realizadas por el bando ucraniano desde el inicio de la invasión rusa. Guillermo Pulido, doctorando en Estudios Estratégicos y analista de la Revista Ejércitos, explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que esta nueva arma es imprescindible en la anunciada contraofensiva, ya que sirve en una operación de supresión para "destruir nudos logísticos y de artillería del enemigo que puedan neutralizar las unidades ucranianas que intenten penetrar en las líneas defensivas fortificadas rusas."

Misil Storm Shadow

Esta misma mañana, el presidente Zelenski ha afirmado a la BBC que su país todavía no está preparado para la esperada contraofensiva ya que "si bien podrían tener éxito, perderíamos a mucha gente y esto no es aceptable". "Necesitamos esperar. Necesitamos algo más de tiempo", mientras llegan los vehículos acorazados, ha dicho el mandatario ucraniano. Aunque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que el grueso del armamento pedido por Ucrania ya estaba en el país, lo cierto es que hay por ejemplo unidades de tanques Leopard que aún no han llegado. España prometió diez de estos tanques, pero a las Fuerzas Armadas ucranianas de han llegado cuatro.

Para Pulido, si bien el Storm Shadow es imprescindible, Ucrania también necesita de unidades de ingenieros de combate para la "operación de ruptura" que se espera en las regiones de Jersón o Zaporiyia. "Hayu que elaborar una coreografía muy complicada para lanzar la anunciada contraofensiva". El tiempo necesario para la preparación y el entrenamiento de estas unidades altamente especializadas, dice, es el motivo básico de las dudas y contemporizaciones expresadas por Zelenski en las últimas fechas para lanzar la contraofensiva.