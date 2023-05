Miedo, rabia, desconcierto: Serbia se consume en el dolor por dos tiroteos masivos en menos de una semana

“Estoy en estado de 'shock'. No puedo dejar de pensar en todos esos padres que saludaron a sus hijos y no los volverán a ver”, cuenta la periodista Jeca Petvokic, al explicar que ella vive a apenas 200 metros de distancia del colegio en Belgrado donde el miércoles un estudiante de 13 años mató a tiros a nueve alumnos y a un vigilante. “Toda la ciudad está conmocionada. He visto hasta a policías llorar mientras me controlaban los documentos”, cuenta, en declaraciones a este diario.

Miedo, rabia, desconcierto. El triste drama de las matanzas masivas se ha despertado con fuerza esta semana en Serbia. País que ha estado inmiscuido en conflictos étnicos pero poco habituado a estos fenómenos y que ahora, en apenas dos días, ha tenido que enfrentarse a este horror por partida doble. El jueves en la noche, de hecho, otro tirador asesinó a al menos ocho personas e hirió a otras 14, al disparar desde un automóvil en marcha en la aldea de Dubona, a 40 kilómetros al sur de Belgrado. Una sucesión de tiroteos que ha dejado a la sociedad serbia ante el interrogante de qué hay detrás de estos actos, aparentemente sin explicación razonable. ¿Emulación? Una primera respuesta las autoridades del país la han encontrado en la gran cantidad de armas en circulación en en el país. De hecho, según un estudio de la asociación Small Arms Survey research group, en Serbia hay 39 armas por cada 100 habitantes, con una concentración más alta en las zonas rurales. Con este preámbulo, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha propuesto la revisión de todos los permisos ya expedidos y una moratoria sobre la expedición de las nuevas autorizaciones. Se pondrá en marcha “un desarme casi total de Serbia”, ha añadido este viernes Vučić. “Hay estudios que indican que estas personas a veces actúan por emulación, por lo que las autoridades han sugerido que el primer caso podría haber desencadenado el segundo”, reflexiona Petvokic. “La gente de repente ha sido puesta ante la realidad del océano de violencia en el que vivimos y en el descuido que ha habido dentro de nuestra sociedad durante décadas”, ha opinado por su parte el profesor Dragan Popadic, un psicólogo de la Universidad de Belgrado, en declaraciones a la agencia AP. Detenido el atacante que mató a ocho personas en un tiroteo en Serbia Heil Hitler Otros analistas han hecho también hincapié en el que el segundo atacante, que luego fue arrestado, vestía una camiseta con escrito “88”. Esta es una referencia numérica a la letra H de Heil Hitler, que en el alfabeto es la octava. Esta hipótesis ha sido aireada también por Vučić. En este clima, este mismo viernes en Serbia iniciaron los tres días de luto decretados por las autoridades serbias. El duelo ha sido asimismo escenificado por diversas vigilias en todo el país para recordar a las víctimas. En paralelo, en una manifestación delante del Ministerio de Educación, se pidieron mayores controles en las aulas. Y decenas de personas se han trasladado desde el jueves hasta la escuela para dejar velas, flores y juguetes para rendir tributo a los estudiantes asesinados, todos menores de edad, mientras que otros han hecho colas para donar sangre para los heridos.