"En este momento me queda muy poca grasa corporal. Es probable que esta sea mi última despedida". Eran las palabras, en un vídeo grabado el 10 de julio de 2020, de John Shepherd. Un exprofesor británico que tenía entonces 62 años. 40 días antes se declaró en huelga de hambre por un extraño pleito que mantenía con la cadena hotelera Marriott. Los culpaba a ellos y a la cadena Minor de haber construido un parking en Bangkok (Tailandia) que le acabó haciendo perder su casa. Y les pedía por ello una indemnización de 3,5 millones de libras.

De aquel caso se hicieron eco los principales medios británicos, que insistían en el delicado estado de salud de Shepherd. Hasta la entonces obispo de Londres, Sarah Mullally, instó a la compasión por parte de la cadena hotelera después de que se hiciese público el caso. "Dada su situación actual y su fragilidad, les escribo para instarles a que consideren acercarse una vez más a John. Sería trágico que terminara con su vida porque no vio otra solución", escribió la obispo a la cadena.

Pero aquella no fue su "última despedida", tal y como anunciaba. Shepherd acabó abandonando aquella huelga, pero ha vuelto a la carga. Y en esta ocasión ha decidido hacerlo desde dentro. El pasado jueves se puso una peluca y reservó una habitación en el hotel NHow London, un nuevo y flamante hotel que acaba de abrir la cadena española NH en Londres. Como sus enemigos de Minor forman parte del accionariado de NH, Shepherd decidió iniciar su nueva aventura en una de sus habitaciones.

El comunicado

Así lo ha podido constatar en primicia El Periódico de España, que se ha puesto en contacto con la cadena hotelera. Desde NH han confirmado este extremo y han emitido un comunicado en el que revelan que "durante la tarde del 12 de abril de 2023, Nhow London Hotel tuvo conocimiento de las intenciones de un huésped de iniciar una huelga de hambre dentro de la habitación en la que se encuentra alojado en la propiedad. Esta última acción del huésped se deriva de una queja presentada hace más de diez años al St. Regis Bangkok Hotel, una propiedad de Minor Hotels y administrada por Marriott International, por lo que sus puntos se abordaron en ese momento, en la medida apropiada a través de los canales legales pertinentes".

La posición de Minor Hotels, según sus portavoces, "sigue siendo la misma en relación con el asunto subyacente; la salud y el bienestar de los huéspedes siempre son de suma importancia para nosotros. Como tal, las autoridades locales de Londres han sido informadas. El equipo directivo de Nhow London está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades en relación con la orientación sobre la situación".

Concluye el comunicado asegurando que "Minor Hotels y el equipo directivo de Nhow London han expresado su preocupación por el bienestar del huésped y esperan un resultado positivo. Una vez estuvo dentro, anunció al personal del hotel que iniciaba allí una nueva huelga de hambre, que no saldría de la habitación hasta que sean satisfechas sus reivindicaciones y que ponía su vida en manos de los trabajadores del NHow". Una forma de proceder similar a la de la primera huelga.

Huelga de hambre

La pugna entre Shepherd y las cadenas hoteleras se remonta a 2008, cuando el británico residía en Bangkok, donde trabajaba en la Harrow International School de la capital tailandesa. Allí, en un condominio, poseía un apartamento, en la misma zona en la que Minor International inició la construcción del hotel St. Regis, antes de entregar el control a Starwood, un operador hotelero que luego se fusionó con Marriott.

Según Shepherd, aquellas obras le provocaron una serie de molestias. Por ello inició una campaña de protesta que consistió en enviar cartas a los periódicos locales denunciando que aquellos trabajos incumplían las normativas vigentes de planificación. Informó que cambios no mencionados en los planes habían resultado en la colocación de un estacionamiento cerca de su apartamento y que había problemas con las aguas residuales.

Tras enviar aquellas cartas y conseguir que fuesen publicadas, fue arrestado por la policía tailandesa. Las autoridades le comunicaron estaba siendo investigado por una acusación de difamación. Más tarde, mientras Shephard se encontraba de viaje en el extranjero, unos amigos le informaron de que había una orden de arresto contra él. Decidió no volver y más tarde perdió su piso a causa de una disputa con la empresa de gestión de apartamentos.

Shepherd, que siempre creyó que la orden de arresto y la incautación de su piso eran parte de una conspiración en su contra, inició su primera huelga de hambre a primeros de junio de 2020. Su caso se viralizó en Inglaterra y hasta las altas esferas eclesiásticas se pronunciaron. El profesor empezó entonces a subir vídeos a sus redes, en los que aseguraba que "si fallezco, posiblemente la primera muerte por huelga de hambre en protesta por las malas acciones corporativas, Marriott me habrá observado a sabiendas y cruelmente y me habrá permitido morir sin intervenir".

Por aquel entonces, el CEO de Mariott, Arne Sorenson, se reunió con él y le pidió una resolución "justa para ambas partes". Pero Shepherd insistía en que la empresa lo está acosando, afirmaciones que negaron de forma taxativa desde la cadena hotelera. Un portavoz de Marriott declaró a The Times que le habían dado al señor Shepherd "numerosas oportunidades para corroborar sus afirmaciones contra nosotros, lo que no ha podido hacer", enfatizando en que “los Minor Hotels, no el Mariott, fueron los responsables de la construcción del St. Regis Hotel, y todas las quejas deben ser abordadas por ellos”.

Shepherd concluyó su huelga de hambre a los pocos días y no se volvió a saber nada del caso hasta esta semana, en la que el exprofesor inglés ha decidido continuar con su cruzada contra estas cadenas hoteleras, dar un paso más en su protesta y, ahora sí, atacar a un hotel de Minor. Al cierre de esta edición, Shepherd continuaba amotinado en una de las habitaciones e iniciando una nueva huelga de hambre que, asegura, esta vez sí será definitiva.