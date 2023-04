Beppe Grillo, fundador del Movimiento 5 Estrellas en Italia, crea una nueva religión

Por muchos años, Beppe Grillo (Génova, 74 años) fue el azote del controvertido Silvio Berlusconi. Luego, el carismático fundador del Movimiento 5 Estrellas (M5E), plataforma política rebelde que rompió la ecuación izquierda-derecha en Italia y llegó a convertirse en el partido más votado del país. Y ahora, quiere ser el gurú de una religión que no existe y que él pretende crear. La ha llamado la Iglesia del Más Allá y su símbolo es una 'A' que imita la figura de una antena de transmisión.

“Puede que lo vean como la provocación de un cómico, como cuando primero hablé del M5E”, ha explicado, preguntado recientemente por un periodista del diario británico 'The Times'. “En la era de los multiversos, Dios necesita una actualización”, argumentó, al añadir que su religión será de código abierto. No explicó, sin embargo, el por qué.

Más aún. Según dijo en otra reciente intervención en la localidad de Orvieto, en la región de Umbria (centro), su proyecto incluiría exorcismos y rituales, ya que la idea es registrar la nueva fe en las listas de religiones reconocidas por el Estado italiano. Por ello, Grillo también ha creado una página web en el que ha difundido una especie de estatuto fundacional de su credo, en el que él se hace llamar el Elevado.

Sin respuestas

“No estoy bromeando”, ha explicado el cómico. “Dios ya no existe. Lo hemos remplazado por el capitalismo, por el dinero. Pero necesitamos algo. La ciencia, la tecnología, las religiones no dan respuestas. Luego ocurre que en EEUU nacen algunas nuevas religiones extrañas. ¿Por qué entonces yo no puedo fundar una religión?”, argumentó.

La idea le surgió en diciembre pasado y desde entonces Grillo, cuyas estratagemas en el pasado llegaron a inspirar incluso al exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, y al líder del partido del Brexit, Nigel Farage, ha estado repitiendo su extravagante plan en un nuevo espectáculo teatral (titulado 'Yo soy el peor. Espectáculos sobre revelaciones') que estrenó hace algunos meses y en el que también cuenta anécdotas sobre las figuras políticas que ha conocido a lo largo de su carrera de político y mandamás del M5E. Tanto es así que algunas malas lenguas incluso han sugerido que lo de la Iglesia podría ser una treta para promocionar su actividad como cómico o que, en todo caso, su objetivo es llamar la atención.

Dentro del partido que creó hace 14 años, el asunto no ha suscitado gran interés, ni grandes debates, al menos públicos. “Francamente muchos se han preguntado qué es lo que busca realmente. Lo cierto es que el que fue uno de los políticos más influyentes en la última década ha perdido su atractivo. Es un poco triste”, cuenta una fuente cercana a este partido, cuyo líder es hoy el exprimer ministro Giuseppe Conte.

El juicio del hijo

El mismo exprimer ministro Giuseppe Conte ha acudido a ver el espectáculo que Grillo está poniendo en escena en estos días. Pero no ha hecho mucho más. ¿Su opinión sobre la Iglesia del Más Allá? “No me apuntaré, soy católico…”, se ha limitado a responder el político de esta fuerza política, que según algunos sondeos hoy cosecha alrededor del 15% de los apoyos.

El momento no es, además, particularmente feliz para Grillo. Su hijo, Ciro, está siendo procesado por una presunta violación grupal contra una joven en julio de 2019. “Es un juicio político, en mi contra, lo están haciendo en la televisión”, ha vuelto a decir recientemente Grillo, quien ha siempre defendido a su vástago, a veces también suscitando grandes críticas dentro de la opinión pública italiana.

En cualquier caso, Grillo ha enviado a todos sus presuntos adeptos un manual de 84 páginas en el que explica las reglas de su nueva religión, según ha revelado el periodista del diario 'La Stampa', Dario Freccero. Sin embargo, ha añadido Freccero, “la única cosa clara es que el objetivo es obtener que la nueva religión sea reconocida por el Estado italiano para tener acceso al '8 x 1000' (fondos públicos que se destinan a las religiones en Italia)”.