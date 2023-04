Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels desde que entró en el entretenimiento adulto, nunca ha querido que otros hablen por ella. Desde que en 2018 saltó a a luz el pago de 130.000 dólares que recibió antes de las elecciones presidenciales de 2016 para no hablar de la relación sexual que afirma que mantuvo en 2006 con Donald Trump, ha tomado las riendas para defender su historia y su persona. Y este jueves volvió a hacerlo al dar su primera entrevista televisiva tras la imputación penal del expresidente. “El rey ha sido destronado, ya no es intocable”, aseguró.

En una entrevista de hora y media en el programa de Piers Morgan, Daniels opinó que los delitos de Trump en este caso “no merecen que sea encarcelado". Pero sí se mostró convencida de que es importante “rendir cuentas por tus acciones”. También, de que “nadie debería ser intocable, no importa cuál sea la descripción de tu trabajo, o si eres presidente”.

Aunque ella se reunió con la fiscalía antes de la imputación de Trump con 34 cargos derivados de los cheques y documentos falsificados que se usaron en la operación para silenciarla, parte de una trama más compleja según los fiscales, nunca habló ante el gran jurado que decidió que había pruebas suficientes para acusar al expresidente. Y en la entrevista se mostró “ansiosa” por ser llamada a declarar en el juicio. “Es abrumador pero me gustaría”, dijo. “No tengo nada que ocultar y soy la única que ha estado diciendo siempre la verdad. Llamarme a testificar legitima mi historia y quién soy. Y si no lo hacen parece que me esconden, y la gente automáticamente asumirá que no debo ser buena testigo o que no soy creíble”.

Daniels relató también las amenazas intensificadas contra ella desde la imputación, “más específicas y gráficas” y “más serias”. Y destacó que ahora quienes las hacen “usan sus teléfonos, correos y cuentas de redes sociales, en vez de hacerlas anónimamente”, como sucedía antes de esta semana. “Son como terroristas suicidas. Sienten que hacen lo correcto. No se esconden”, dijo. “Sienten genuinamente que son los patriotas”.