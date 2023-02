Un tribunal del estado de Georgia ha hecho públicas este jueves seis páginas del informe de un gran jurado especial que investigó si el expresidente Donald Trump y sus aliados interfirieron con el proceso electoral para tratar de revertir los resultados legítimos de las presidenciales del 2020 que ganó Joe Biden. La breve porción facilitada de ese informe no permite saber si se ha recomendado la imputación del republicano o de ninguna otra persona en esta investigación, que tiene también en su diana a personas como Rudy Giuliani, que fue abogado personal de Trump.

Lo único que lo publicado permite saber con certeza es que una mayoría de os miembros del gran jurado consideran que “uno o más testigos” de los 75 a los que escucharon en el proceso “pudieron haber cometido perjurio” y recomiendan por ello imputación.

No hubo fraude

Asimismo, el gran jurado especial, compuesto por 23 miembros y otros tres alternativos, ofreció un voto unánime para asegurar que “no hubo fraude en Georgia que pudiera resultar en revertir los resultados” de las presidenciales, algo que Trump intentó. El gran jurado llegó a esa conclusión tras escuchar “amplio testimonio” de trabajadores y autoridades electorales, investigadores, expertos técnicos e incluso personas que siguen defendiendo que el inexistente fraude existió.

De hecho, uno de los elementos centrales de la investigación que abrió la fiscalía del condado de Fulton fue una llamada que el expresidente realizó el 2 de enero de 2021 a Brad Raffensperger, el republicano que era secretario de Estado y por ello responsable de las elecciones, en la que le dijo: "solo quiero encontrar 11.780 votos", los que llevaba Biden de ventaja en el estado.

La fiscalía también investiga el reclutamiento de varios electores presidenciales falsos, que pretendieron arrogarse el papel de los que debían dar sus votos a Biden.

Aunque el gran jurado había votado a favor de hacer público un informe que habían reclamado también medios de comunicación el juez Robert McBurney solo ha facilitado la introducción, la conclusión y el segmento sobre el perjurio. Su argumento ha sido que hacer pública la lista de nombres para los que se recomendaba o no imputación, cargos que debe decidir si presenta o no la fiscalía, sería injusto y no respetaría el “proceso debido” de las personas afectadas.

Cerco legal

Más allá de esta investigación en Georgia, Trump, que el año pasado anunció su candidatura para buscar la nominación presidencial republicana para 2024, tiene alrededor un complejo cerco legal. Enfrenta otra investigación del Departamento de Justicia que lidera el fiscal especial federal Jack Smith sobre los esfuerzos para revertir los resultados legítimos de 2020 y el asalto al Capitolio, algo por lo que Trump fue sometido a un 'impeachment', su segundo juicio político, del que como en el primero salió absuelto.

El expresidente enfrenta además demandas civiles por el asalto al Capitolio y tiene otros frentes legales abiertos, incluyendo una investigación liderada igualmente por Smith por el manejo irregular de documentos clasificados, (un tema por el que también está bajo investigación Biden). Es objeto de otra investigación en Nueva York por pagar a Stormy Daniels para silenciar las alegaciones de una relación sexual, de una demanda civil por la acusación de violación de la escritora Jean Carroll y otra demanda también civil por sospechas de fraude en su compañía, que ya fue condenada el año pasado en otro caso.