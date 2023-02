Cao de Benós: "El sistema de Corea del Norte es mucho más democrático que el de España"

De familia noble y carlista, Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez (Tarragona, 1974) es conocido por representar en el extranjero al régimen dictatorial de Corea del Norte. Cita a este diario en el McDonald's de Torredembarra.

¿Por qué quiso hacer la entrevista en el McDonald’s?

Porque se aparca fácil y no está lejos de mi domicilio.

¿No tiene ninguna prevención anticapitalista contra el establecimiento?

Vivimos en un sistema capitalista. Si yo quiero pedir un refresco, son los refrescos que me ofrece el sistema.

¿Cuál es su relación actual con el régimen de Corea del Norte?

Soy delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales del Gobierno de la República. Es una posición honoraria que tengo desde el año 2002.

¿Hay más como usted?

No. Primero y único.

¿Cómo puede alguien sin vínculos con Corea acabar con un cargo así?

Con 16 años entro en contacto con las primeras familias de norcoreanos que vivían en Madrid. Estamos hablando de principios de los 90. Yo ya estaba militando políticamente en partidos comunistas en España. Era un momento muy complicado por la desaparición de la URSS. La mayoría de países socialistas se estaban desmantelando, pero había uno que resistía, como la aldea de Astérix y Obélix. Corea del Norte mantenía su sistema socialista, no había iniciado un cambio hacia el capitalismo como la Unión Soviética y otros países. Me enteré de que había una delegación norcoreana viviendo en Madrid en ese momento. Y un día cogí un autobús desde Granada, donde yo vivía, y me presenté allí, y me atendieron como uno más a pesar de no ser nadie conocido. Y así comenzó todo.

¿Y usted qué les dijo?

Que estaba muy interesado en su país. Me llevé bolsas y bolsas de casetes con música coreana, libros, pósters… Corea se convirtió en una pasión para mí, hasta el punto de que tras ese primer encuentro quería irme al país a vivir.Pero el que entonces estaba de delegado, que actualmente es ministro, Li Jong Gun, me dijo 'Alejandro, hay muchos jóvenes como usted en Corea que pueden ayudarnos en todo, pero usted ha nacido fuera, y le necesitamos más allí'. Y entonces fundé la Asociación de Amistad con Corea.

Su familia era aristrócrata y carlista.

Sí, pero mi abuelo se arruinó y no renovó los títulos nobiliarios. Yo ya nazco en un barrio trabajador normal, y mi infancia se desarrolla allí.

¿Cómo es su día a día? ¿Corea le paga un sueldo?

Yo nunca he recibido un sueldo de Corea, ni dinero. Yo siempre he trabajado en tecnologías de la información, normalmente como consultor para empresas. Por ejemplo, en Carrefour estuve llevando todos los temas de digitalización para el famoso efecto 2000. Luego he estado trabajando para el Opus en Barcelona, en la escuela de negocios IESE. Y también he estado en Port Aventura, estuve de regidor llevando a los equipos del Far West y de la pirámide Maya. En fin, he pasado por bastantes empresas, pero mi profesión es técnico informático y consultor informático.

¿Cómo le explicaría a un occidental qué es el pensamiento juche?

El socialismo al estilo coreano. Es un socialismo que parte de una base marxista pero aplicado al modo cultural y el estilo coreano. Tiene mucha influencia, por ejemplo, del confucionismo, mucha influencia del budismo. Todos los medios de producción pertenecen al pueblo, están mancomunados. Así que podríamos entender Corea fácilmente como una gran cooperativa de 25 millones de personas. No hay una propiedad privada con especulación. No hay alquileres, ni hipotecas, no hay impuestos, ninguno. La sanidad y la educación son públicas y gratuitas.

¿Un culto al líder grotesco? Eso es propaganda e ignorancia

Pero Corea es para Occidente un país aislado, un país económicamente atrasado, que tiene campos de reeducación, que tiene un culto al líder grotesco.

Esas cosas son en una gran parte propaganda e ignorancia. No saben la realidad del país ni han hablado con norcoreanos para poder entender la diferencia no solo política, sino también cultural, para entender por ejemplo el cariño que se tiene hacia el líder. Esto también tiene mucho que ver con el confucionismo. Es el respeto a los superiores, pero entendidos como padres de la nación, o sea como parte de una misma familia. Nuestro líder es elegido cada cinco años por la Asamblea Popular Suprema, que consta de 687 diputados. Cualquier ciudadano a partir de los 17 años ya es mayor de edad. En Corea puedes votar y ser votado para dicha asamblea.

Pero no es una democracia.

Es una democracia popular. La llamamos democracia popular para diferenciarla de la democracia capitalista. Porque en países como España, en el capitalismo, las personas que se presentan en los partidos tienen unas subvenciones o tienen unas empresas detrás que son los que pagan las campañas, y eso hace que no sea la mejor persona quien está en una posición de gobierno. A lo mejor lo sería tu vecino, pero tu vecino no tiene a los amigos empresarios para que la gente lo conozca, o no aparece en los canales de televisión y en los diarios.

Pero los dirigentes comunistas se perpetúan en el poder.

No, no es así. Los secretarios que son elegidos en nuestro partido en Corea son elegidos de forma democrática. Ahora, la fórmula para hacerlo es muy diferente a la de aquí. O sea, tú puedes presentarte a las elecciones como independiente o dentro de uno de los tres partidos que tenemos en Corea del Norte. Pero necesitas las firmas del pueblo. Las personas que tienen más firmas son las que salen elegidas.

¿Diría que es un sistema más democrático que el español?

Mucho más, mucho más. Porque las decisiones no las toma el jefe.

¿Le gustaría que España tuviera un sistema parecido?

Sí. Nunca podría ser igual, porque como la propia idea indica, es un sistema solo hecho para los coreanos. Pero me gustaría que España fuera una república socialista, al estilo español.

¿Es usted una persona conocida en Corea? Le hicieron un documental en la televisión pública.

Mucho, me conoce todo el mundo. Aparezco regularmente en el diario principal, que es Rodong Sinmun, el órgano central del partido. También en televisión, en noviembre volvió a salir un reportaje.

¿Qué posición tiene Corea del Norte en la guerra de Ucrania?

Corea apoya a Rusia en el sentido de defender a los rusos que viven en la región del Donbás. La situación actual en la que parece que el mundo va hacia una multipolaridad en vez de la unipolaridad que existía hasta ahora es siempre positiva porque, de hecho, tanto Rusia como China impusieron más de nueve sanciones económicas contra Corea del Norte por iniciativa estadounidense. Rusia y China han estado asfixiando la economía norcoreana y al país a cambio de favores, sobre todo comerciales, por parte de Estados Unidos. Y esta situación está cambiando. Por lo tanto, a Corea le viene perfecto que otros países que estaban alineados totalmente con el capitalismo y el globalismo del imperio norteamericano tomen un camino diferente.

Su perfil de la Wikipedia dice que vio ovnis en su juventud.

Desde pequeño me empezó a interesar el tema de los ovnis y la ufología. En sexto formé lo que llamamos Compañía Investigadora de Ovnis y Parapsicología. Me la llevé conmigo a Granada cuando fui a estudiar bachillerato allí, y estuvimos investigando casos de personas que habían tenido avistamientos. Íbamos con nuestra grabadora, hacíamos investigaciones de campo… Estamos hablando niños de 15, 16 años, nada serio, nada profesional. Pero en dos ocasiones concretas, avistamos objetos volantes no identificados. Fue en la zona de Sierra Nevada.

¿Y cree que son objetos de origen extraterrestre?

Yo creo que hay objetos de origen terrestre, pero que desconocemos qué son, pueden ser prototipos y luego hay avistamientos que podrían ser... Yo creo que existen civilizaciones en otros planetas que tienen también tecnología tan o más avanzada que la que la humana.

Usted tiene problemas con la justicia en dos frentes. Primero, tiene el pasaporte retirado porque, pese a tener permiso de armas, tenía dos armas sin registrar. ¿Cree que esa actuación tiene que ver algo con su posición política?

Sin ninguna duda. La investigación no avanza. Yo lo que tengo son medidas cautelares desde hace seis años y medio dictadas por un juez, señor Pérez de los Cobos. Casualmente su tío era presidente del Tribunal Constitucional, y su otro tío general de la Guardia Civil. Sé que no es fruto de la casualidad que no pueda salir de España por orden de ese juez. No hay antecedentes de plazos tan excesivos con medidas cautelares. Y creo que las van a alargar lo máximo posible, precisamente para retenerme el pasaporte más años todavía.

Y el FBI le tiene en busca y captura desde el año pasado.

El fiscal del distrito Sur de Nueva York lanza una acusación contra mí y Chris Emms, que es un amigo mío y de nuestra asociación, que estuvo en Corea en una charla que se dio sobre criptomonedas. A esa conferencia vinieron personas de varios países del mundo, entre ellas un norteamericano llamado Virgil Griffith, que es uno de los creadores de la segunda criptomoneda más importante del mundo, Ethereum. Yo hice los trámites de visado normal de la gente que quiso ir, y una de esas personas fue Virgil. Lo que dice este fiscal, que es totalmente falso y no existe ninguna prueba, es que contratamos los servicios de un ciudadano estadounidense para saltar una sanción de su país contra Corea.