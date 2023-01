Casi 20 muertos en un día: qué pasa en Perú, en claves

Casi 20 muertos en un día por enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Perú es el dato que ha disparado ya todas las alarmas ante la posibilidad de que la crisis política que atraviesa el país andino degenere en una violencia inusitada, tal y como ha reconocido la ONU. La situación no ha hecho más que empeorar desde que el presidente Pedro Castillo fuera destituido en diciembre tras intentar disolver el Parlamento. A continuación, varias claves ayudan a entender

cómo se ha ido inflamando el polvorín peruano.

El convulso mandato de Pedro Castillo

El maestro de izquierdas Pedro Castillo, esperanza de los más desfavorecidos del país, especialmente en el sur, presidió Perú entre julio de 2021 y diciembre de 2022. Un mandato de escasos seis meses en el que tuvo tiempo de nombrar hasta cuatro gabinetes ministeriales distintos, un hecho sin precedentes en la historia del país latinoamericano.

Incapaz de poner coto a la inestabilidad, acuciado por casos de corrupción y mala gestión y con la prensa en contra, Castillo cavó su fosa cuando ordenó disolver el Congreso en un autogolpe. La Fiscalía abrió diligencias, el Congreso votó su destitución y estuvo detenido por la policía.

Boluarte asume el poder

La abogada Dina Boluarte, vicepresidenta durante el mandato de Castillo, asumió la presidencia del país por sucesion constitucional tras la destitución del último. Enseguida se desentendió de su compañero del partido Perú Libre, y anunció la creación de un Gobierno de unidad para solventar la crisis y la celebración de elecciones para el 2026. Ante la magnitud de las protestas de quienes no comulgaban con el hecho de que el profesor fuera apartado del poder, Boluarte adelantó el anuncio de la cita electoral para el 2024.

La rebelión del sur

Pero las protestas sociales en las principales ciudades peruanas no solo no cesó sino que fueron haciéndose más virulentas, especialmente en el sur, en las inmediaciones de la frontera con Bolivia. La mayoría de los ciudadanos del sur, una de las zonas más desfavorecidas del país, sostiene que Castillo no salió del poder por sus propios errores sino porque no le dejaron gobernar.

En las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, abunda la población quechuahablante, de extracción humilde y dedicada mayoritariamente a la agricultura, que vio en la llegada Pedro Castillo el ascenso al poder de uno de los suyos. De ahí, la virulencia de las protestas en la zona.

Medio centenar de muertos

En Juliaca, en la región sureña de Puno, a 1.300 kilómetros al sur de Lima, una veintena de personas perdieron la vida el lunes en las protestas que los enfrentaron con la policía. El saldo de víctimas mortales desde el inicio de la crisis supera ya el medio centenar. La gestión de la crisis llevado a cabo por la presidenta Boluarte está en el punto de mira, cuestionada por la dureza de la represión policial. Hasta el punto de que la Fiscalía ha abierto una investigación por un presunto "genocidio" contra la presidenta. La ONU ha advertido del riesgo de que el bucle de violencia se intensifique.