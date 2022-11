El pasado 26 de septiembre el gasoducto Nord Stream detectó una abrupta pérdida de presión en cuatro puntos diferentes del amplísimo canal encargado de transportar gas desde Rusia hasta Alemania. La Unión Europea y Estados Unidos apuntaron entonces a un sabotaje, aunque no llegaron a acusar directamente a ninguna potencia. El gobierno español y otras voces, sin embargo, sí señalaron al país ruso.

Pues bien, durante una entrevista en Bloomberg, uno de los canales de televisión internacionales de mayor prestigio, el profesor Jeffrey Sacks, experto en economía, acusó directamente a

Estados Unidos de haber saboteado el gasoducto. "Hay pruebas más que considerables de que la destrucción del Nord Stream es una operación de EEUU.

La reacción en ese momento de los entrevistadores fue cortar la entrevista y preguntarle directamente por las pruebas que podía tener para afirmar con tanta certeza algo que Rusia ha negado tajantemente. "A principios de febrero, casi tres semanas antes del ataque ruso a Ucrania, el presidente Biden advirtió que "pondríamos fin" al Nord Stream si Rusia utilizaba la fuerza militar contra Ucrania". También aseguró que "el tuit de felicitación del ex ministro de Asuntos Exteriores polaco - que escribió 'Gracias, EEUU'- es, por supuesto, también muy sugerente".

"Hay muchos informes de que aviones estadounidenses sobrevolaron la región del oleoducto en las horas previas a la explosión. No puedo verificar estas afirmaciones, pero están muy extendidas", dejó claro el profesor.

En ese momento, los presentadores decidieron cortar la entrevista ante la cara de sorpresa del propio Sacks con un tajante "gracias, profesor".

A día de hoy, Moscú sigue negando haber cortado el suministro de gas con Alemania, ya que se trata de una importante fuente de ingresos para el Kremlin. Por ello, volar los gasoductos no beneficiaría a Rusia, que no tiene, según aseguran varios expertos, ninguna razón para destruirlos.

Durante su discurso, el profesor esgrimió que "incluso hay periodistas que están involucrados y que me dicen que 'por supuesto' que Estados Unidos tiene algo que ver pero no aparaco an nuestros medios".

Sea como sea, Rusla asegura que ellos no han sido los encargados de boicotear el gasoducto y han llegado a apuntar incluso a Reino Unido de este acto.