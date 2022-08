Chile: del estallido social a la posible derrota de la nueva Constitución

Casi tres años atrás, el “reventón” social chileno intentó resumirse en una consigna de inmediato comprensión: "no son 30 pesos, son 30 años". El aumento del precio del boleto del metro apenas había sido la chispa de un incendio que la elite política no pudo comprender ni medir en sus alcances. Millones de personas salieron a la calle y la presidencia del derechista Sebastián Piñera pendió de un hilo muy delgado. La gobernabilidad se recuperó a medias cuando se pactó un cambio constitucional que pudiera barrer los cimientos institucionales heredados de la última dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y abrir el camino a un Estado social y democrático de derecho. Casi un 80% de los chilenos aprobó en 2020 redactar esa nueva Carta Magna.

Este domingo, la sociedad debe decidir a través del voto si aprueba o rechaza el borrador del texto de 499 artículos de un fuerte corte progresista que redactó una Convención paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. La última encuesta de Cadem-Plaza Pública estima que el "Rechazo" a la nueva Constitución se impondría por nueve puntos. La posibilidad de revertir ese resultado se cifraría en un aumento importante de la participación electoral. En Chile suele votar un 50% del padrón. La consultora Pulso Ciudadano calculó que esta vez ascendería entre 74.7% y el 79.5%. El casi 15% de indecisos podría también incidir en la suerte del "Apruebo". El Gobierno del joven presidente Gabriel Boric ya se prepara para un escenario adverso, pero, a la vez, no descarta el milagro.

Las fuerzas que, con mayor o menor intensidad simpatizaron con el "reventón" y diseñaron el texto constitucional enfrentan una curiosa paradoja: la derecha ha carecido de poder de veto en el seno de la Asamblea, pero lo ha ejercido mediáticamente y a través de las redes sociales al punto de corroer las simpatías hacia la Constitución. Pulso Ciudadano ha constatado que solo un 27.9% de los encuestados ha leído completa la propuesta mientras que un 49.1% reconoció sólo haber leído algunos artículos, y un restante 23% ni siquiera la ha leído.

El imperio de las 'fake news'

Ese ha sido el contexto que ha permitido una proliferación sin precedentes de fake news en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y WhatsApp. Se augura un Chile con tribunales exclusivamente indígenas, un aborto libre hasta los mismo nueve meses de embarazo, la abolición de la propiedad privada y derechos excepcionales para inmigrantes recién llegados. "La campaña del Rechazo está sustentada en infundir miedo", señaló Pierina Ferretti, de la Fundación Nodo XXI. "Pocas campañas han sido más venenosas e incendiarias que esta, que se supone nos pregunta por algo tan noble como pronunciarnos sobre un texto constitucional hijo de un inédito ejercicio democrático", sostuvo el escritor Rafael Gumucio. Al autor de Mi abuela no le ha pasado por alto que el estallido de 2019 fuera hijo de las mismas redes sociales que terminaron por marcar el tono de las actuales discusiones.

El tramo final de la campaña

No solo los nostálgicos de Pinochet harán campaña a favor del "Rechazo" hasta el jueves. Sectores del centro también se movilizan para impedir la victoria de la otra opción. Esas fuerzas solo están unidas por el espanto a la Constitución plebiscitada. No comparten una hoja de ruta más allá del 4 de setiembre. Los promotores del "Apruebo", en tanto, se vienen desplegando por las ciudades. Sus actos son multitudinarios y festivos, pero su campaña ha sufrido un inesperado traspié en la recta final. Un grupo de travestis, conocidas como "Las Indetectables", extrajo una bandera chilena de un trasero para simular un aborto durante una performance realizada en la ciudad portuaria de Valparaíso. La diputada y vocera del comando Aprueba x Chile, Karol Cariola, tuvo que repudiar la acción. "Es muy triste", dijo, que el trabajo proselitista "quede empañado por la acción de tres personas” que se subieron a un escenario de manera "absolutamente agresiva y fuera de lugar".

Fecha simbólica

"Imposible no volver la mirada a ese otro 4 de septiembre de 1970, cuando Chile también definió un giro radical. Han transcurrido casi 52 años y las huellas del día en que Salvador Allende obtuvo la primera mayoría en la elección presidencial siguen latentes", afirmó Mónica González, una de las grandes periodistas de ese país. En plena Guerra Fría, Washington puso en marcha una máquina desestabilizadora que, tres años más tarde, generó las condiciones para el golpe de Estado, como lo han demostrado los archivos desclasificados en Estados Unidos. González se pregunta por qué, a 32 años de la recuperación democrática "no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. Hasta que la olla a presión estalló el 18 de octubre de 2019". Sin embargo, los efectos de aquel estallido no parecen ser suficientes para garantizar el triunfo del "Apruebo". Bajo ese cielo de incertidumbre unos 15 millones de personas acudirán a las urnas.