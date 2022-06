Un tribunal de Santa Mónica (California) halló responsable al cómico Bill Cosby de agredir sexualmente en 1975 a Judy Huth, una mujer que entonces tenía 16 años. Según el jurado, Cosby provocó un contacto sexual con la joven a sabiendas de que era menor. Basándose en esta posición, para los jueces Cosby es "responsable" en este caso, término utilizado en EEUU para declarar culpable a acusados en juicios por la vía civil.

Por eso el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles Craig Karlan cifró en 500.000 dólares la indemnización por daños y perjuicios que Cosby debe abonar a Huth por este caso de agresión sexual que se produjo en una de las habitaciones de la conocida Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles (California). Huth (64 años en la actualidad) interpuso una demanda civil contra Cosby en 2014 y, a pesar de que había precedentes legales contra el también músico que invalidaban la acusación por haber prescrito, fue admitida por el jurado porque la ley californiana amplía el plazo para este tipo de demandas si la víctima era menor de edad cuando se produjo la agresión. Cosby no ha comparecido en ninguna de las sesiones de este juicio, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para incriminarlo de un delito.

En la primera jornada de este litigio, celebrada hace tres semanas, el abogado de Huth, Nathan Goldberg, sostuvo que Cosby se aprovechó de espacios que resultaban seguros a la joven, como un parque público y una sala de juegos, para así ganarse su confianza. Y es que, según el relato de la acusación, el cómico conoció a Huth mientras esta hacía deporte con una amiga, Donna Samuelson, durante el rodaje de 'Let's Do It Again' y, posteriormente, Cosby invitó a ambas a una sala de juegos de la mansión. "Me dijo que Bill Cosby había intentado mantener relaciones sexuales con ella (...) y me pidió que nos fuéramos de allí inmediatamente", testificó Samuelson sobre este suceso en el que el cómico trató de meter la mano de Huth dentro de sus pantalones y la forzó para realizarle prácticas sexuales.

Se trata de uno de los últimos casos por presuntos delitos sexuales que enfrenta Cosby, de 84 años, quien ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del 'MeToo'. Cosby fue liberado el año pasado después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. Tras su salida de la cárcel, el cómico había expresado su intención de actuar en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y también pretendía encabezar una campaña por la "reforma de la Justicia" y el "sistema penitenciario" basada en sus propias experiencias.

Además de este proceso, Cosby tiene abierto otro expediente en Nueva Jersey, donde otra actriz le acusa de abuso sexual.