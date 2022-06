Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU aún no han llegado a ningún acuerdo para las exportaciones de cereal y trigo ucranianos, de los que depende la seguridad alimentaria en muchos países del mundo, pero éste parece más cercano. Rusia ha entreabierto este miércoles la puerta a la salida de grano ucraniano y se ha mostrado dispuesta a dar garantías formales de que no atacará los puertos, a cambio de que Ucrania desmine la costa y los puertos. Kiev ha sembrado sus aguas de minas acuáticas para evitar una invasión naval rusa y ahora no acaba de fiarse de Moscú.

"Queremos establecer un mecanismo junto con la ONU para superar estos obstáculos y cooperar. Creemos que llegar a un acuerdo razonable y aceptable por las dos partes será posible", ha dicho el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, tras reunirse en Ankara con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Çavusoglu ha recordado que Turquía, que está mediando entre ambos países en este tema, se ofrece para dar seguridad a los cargueros ucranianos que salgan al mar Negro, algo a lo que Rusia, en palabras de Lavrov, no estaría en contra. "Si no se limpia la zona de minas, los corredores de trigo y cereales no podrán ocurrir. Y ya hay una crisis alimenticia global. En las semanas anteriores estuve en América Latina y la preocupación es muy grande. Por eso se tiene que levantar el veto al trigo ucraniano y llegar a una conclusión que sea beneficiosa para todos […]. Vemos legítimo que Ucrania quiera exportar harina y trigo, como también vemos legítimo que con ello sean levantadas las sanciones contra Rusia en estos productos", ha añadido Çavusoglu, dando a entender, indirectamente, que una de las condiciones de Moscú sería el levantamiento de estas sanciones occidentales. Acusaciones a Occidente Lavrov también se ha referido a la cuestión: "Esta crisis alimenticia no sale por culpa de este conflicto", ha dicho el ministro ruso, que culpa directamente a Europa y EEUU por sus límites a las exportaciones de productos rusos. El ministro ruso de Exteriores también ha culpado a Ucrania del bloqueo naval que vive el país —un bloqueo impuesto por Moscú tras el inicio de la invasión en febrero— y por el cual Kiev no puede exportar el trigo y grano que guarda en sus silos. "Rusia ha hecho su parte, y cada día abrimos corredores para que los cargueros ucranianos pasen. Estamos listos para proveer seguridad a los barcos ucranianos, juntamente con nuestros compañeros turcos. Pero [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski parece no estar por la labor. No parece estar dispuesto a superar el problema. La pelota está en su lado", ha dicho Lavrov. Turquía, desde el inicio de la guerra, intenta mediar entre Moscú y Kiev, y ahora, junto con Naciones Unidas, trata de crear un corredor de cereales para que Ucrania pueda retomar sus exportaciones de trigo, paradas durante la guerra por el bloqueo naval ruso. Rusia y Ucrania son los grandes graneros del mundo: sin su trigo, avisa la ONU, una crisis alimenticia global podría estar en ciernes. "Los esfuerzos de nuestros amigos turcos son muy importantes, y están intentando conseguir que los barcos ucranianos puedan salir de puerto. En los medios occidentales se muestra como si estos cargueros y sus tripulaciones fuesen nuestros prisioneros. No es así; constantemente abrimos corredores para que salgan", ha asegurado Lavrov durante su visita a Turquía, donde no se ha encontrado con ningún oficial de Ucrania. Conflicto en Siria Los ministros también han hablado sobre el conflicto sirio y la hipotética "inminente" nueva operación militar turca en el norte de Siria contra las milicias kurdosirias de las YPG, vinculadas a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en conflicto contra Turquía desde la década de los 80. Rusia, con presencia en el norte sirio, no ve con malos ojos una nueva operación militar turca en el país; una posición que no comparten los demás países de la OTAN y EEUU, que se oponen a los planes turcos. "Entendemos perfectamente las preocupaciones de nuestros amigos turcos sobre las amenazas que reciben en su frontera sur. Por desgracia, los Estados Unidos alimenta este tipo de organizaciones terroristas, [el PKK]. Sabemos de la situación y seguimos colaborando en este asunto", ha dicho Lavrov, justo antes de terminar la rueda de prensa. Justo entonces ha habido un sobresalto. Sin turno de palabra, un periodista se ha levantado para hacer su pregunta. "Denle un micrófono. Este es un país libre", han dicho Lavrov y Çavusoglu. "Para una televisión ucraniana: a parte del trigo ucraniano, ¿qué más ha robado Rusia de Ucrania?", ha preguntado el periodista ucraniano a Lavrov. "No. Nuestro objetivo es claro: salvar a la gente de los neonazis. Queremos emancipar a los rusos y a los ucranianos del régimen neonazi. No hemos hecho nada de lo que comenta ni ponemos obstáculos a que salga el trigo ucraniano", ha contestado el ministro ruso.